Закордонний стаж пенсіонера: що робити, щоб зарахували

Українцям не зараховується закордонний трудовий стаж автоматично — для цього потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду України та надати підтверджувальні документи про офіційну роботу за кордоном і її врахування в пенсійній системі іншої держави.

Без цього періоди роботи можуть бути не враховані, що вплине на право виходу на пенсію у 60 років або на розмір виплат. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Нові правила зарахування стажу

Після ухвалення постанови Кабміну №562 від 16 травня 2025 року в Україні оновили порядок врахування страхового стажу, набутого за межами країни.

Тепер до стажу можуть включатися навіть ті періоди роботи, які отримані в державах без міжнародних пенсійних угод з Україною. Це особливо важливо для громадян, які працювали в країнах ЄС або раніше — на території колишнього СРСР.

Окремо це стосується роботи в Росії та Білорусі, де підтвердження стажу часто викликає складнощі.

Чому стаж не зараховується автоматично

У Пенсійному фонді наголошують: інформація про роботу за кордоном не передається автоматично. Тому громадянин має сам ініціювати її зарахування.

Без заяви та документів такий стаж просто не буде врахований, що може призвести до браку необхідної кількості років для призначення пенсії.

Які документи потрібні

Щоб підтвердити закордонний стаж, необхідно надати документи, які підтверджують не лише факт працевлаштування, а й те, що цей період врахований у пенсійній системі іншої країни. Це можуть бути:

довідки з місця роботи;

виписки з офіційних реєстрів;

документи пенсійних органів іншої держави;

інші офіційні підтвердження обліку стажу.

Також обов’язково потрібно підтвердити, що особа не отримує пенсію за кордоном і не перебуває на пенсійному обліку в іншій державі.

Як подати заяву

Звернутися до Пенсійного фонду можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі ПФУ;

онлайн через електронний портал Пенсійного фонду;

через застосунок або портал "Дія".

Навіть при онлайн-зверненні всі підтверджувальні документи залишаються обов’язковими. У деяких випадках Пенсійний фонд також може надсилати запити до іноземних установ для додаткової перевірки даних.

