Частина українців у травні отримає дві пенсії: кого стосується

У травні частина українців може претендувати одразу на дві пенсійні виплати — за віком та по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника. Для цього необхідно відповідати встановленим вимогам щодо страхового стажу та подати заяву до відповідних органів.

Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Хто може отримувати дві пенсії у травні 2026 року

Право на одночасне отримання двох видів виплат мають окремі категорії громадян, зокрема:

люди з інвалідністю, які досягли пенсійного віку;

особи з інвалідністю, які втратили годувальника.

Ця норма стосується як повнолітніх громадян, так і людей з інвалідністю з дитинства. У таких випадках закон дозволяє поєднувати дві пенсії.

Які умови потрібно виконати

Щоб оформити другу виплату, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або органів соціального захисту за місцем проживання.

Основні вимоги:

досягнення пенсійного віку;

наявність мінімального страхового стажу;

підтверджений статус інвалідності або факт втрати годувальника.

Необхідний стаж залежить від групи інвалідності:

для І та ІІ груп — до 10 років;

для ІІІ групи — від 1 до 14 років.

Які документи потрібно подати

Для оформлення подвійної виплати заявнику потрібно надати:

заяву на призначення пенсії;

документи, що підтверджують інвалідність;

довідку про навчання (для дітей);

документи про опіку чи догляд — за потреби.

Окремо самотні особи з інвалідністю ІІ та ІІІ груп мають підтвердити відсутність родичів, які зобов’язані їх утримувати.

Який розмір пенсії по інвалідності

Сума виплат залежить від групи інвалідності та визначається як частка прожиткового мінімуму.

Станом на 2025 рік це становить:

І група — 100% (близько 2360 грн);

ІІ група — 80% (приблизно 1888 грн);

ІІІ група — 60% (орієнтовно 1416 грн);

діти з інвалідністю — 70% (приблизно 1652 грн).

Також передбачені додаткові надбавки на догляд. Для людей із тяжкими формами інвалідності вони можуть сягати 200% прожиткового мінімуму.

Стаж для виходу на пенсію у 2026 році

Окрім цього, в Україні діють загальні вимоги до виходу на пенсію:

32 роки стажу — у 60 років;

22 роки стажу — у 63 роки;

15 років стажу — у 65 років.

