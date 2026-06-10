Слабкість у тілі та головний біль: очікується магнітна буря з К-індексом 3,7

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, зокрема змінювати атмосферний тиск, через що у частини людей з’являються головний біль, підвищена втома та відчуття стресу. Рівень геомагнітних збурень оцінюється за планетарним К-індексом у діапазоні від 0 до 9. Показник від 5 і вище відповідає сильній магнітній бурі.

Про це повыдомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. У середу, 10 червня, очікується зниження активності до К-індексу 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

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Варто враховувати, що прогнози геомагнітної активності можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні кілька годин. Тому фахівці радять стежити за актуальними оновленнями.

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Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, спричинене спалахами та вибухами на Сонці, під час яких у космос викидається потік заряджених частинок. Досягаючи магнітосфери Землі, вони викликають геомагнітну активність різної інтенсивності.

Інтенсивність бур визначається за К-індексом: значення від 1 до 4 вважаються слабкими й зазвичай майже непомітними для більшості людей. Показники від 5 і вище належать до сильних бур, які можуть впливати як на самопочуття, так і на роботу систем зв’язку та супутникових технологій. Під час особливо потужних збурень (К-індекс 7–8) іноді спостерігаються полярні сяйва.

Вплив на організм і поради

Метеочутливі люди можуть реагувати на магнітні бурі головним болем, слабкістю, запамороченням і підвищеною втомою. Спеціального лікування від такого стану не існує, однак симптоми можна полегшити за допомогою загальних засобів підтримки самопочуття.

Щоб зменшити вплив бур, фахівці радять дотримуватися режиму сну та харчування, обмежити жирну, гостру їжу та кофеїн, пити достатньо води і трав’яних чаїв. Корисними також є прогулянки на свіжому повітрі, помірна фізична активність і уникнення стресів. Людям із хронічними захворюваннями рекомендують мати при собі необхідні ліки та більше відпочивати.

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