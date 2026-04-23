Часть украинцев в мае получит две пенсии: кого касается
В мае часть украинцев может претендовать на две пенсионные выплаты — по возрасту и по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Для этого необходимо соответствовать установленным требованиям по страховому стажу и подать заявление в соответствующие органы.
Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.
Кто может получать две пенсии в мае 2026 года
Право на одновременное получение двух видов выплат имеют отдельные категории граждан, в частности:
- люди с инвалидностью, достигшие пенсионного возраста;
- лица с инвалидностью, потерявшие кормильца.
Эта норма относится как к совершеннолетним гражданам, так и людям с инвалидностью с детства. В таких случаях закон позволяет совмещать две пенсии.
Какие условия нужно выполнить
Чтобы оформить вторую выплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или органы социальной защиты по месту жительства.
Основные требования:
- достижение пенсионного возраста;
- наличие минимального страхового стажа;
- подтвержденный статус инвалидности или факт утраты кормильца.
Необходимый стаж зависит от группы инвалидности:
- для I и II групп – до 10 лет;
- для ІІІ группы – от 1 до 14 лет.
Какие документы нужно подать
Для оформления двойной выплаты заявителю необходимо предоставить:
- заявление на назначение пенсии;
- документы, подтверждающие инвалидность;
- справку об обучении (для детей);
- документы об опеке или уходе — при необходимости.
Отдельно одинокие лица с инвалидностью ІІ и ІІІ групп должны подтвердить отсутствие родственников, обязанных их содержать.
Каков размер пенсии по инвалидности
Сумма выплат зависит от группы инвалидности и определяется как доля прожиточного минимума.
По состоянию на 2025 это составляет:
- I группа – 100% (около 2360 грн);
- ІІ группа - 80% (приблизительно 1888 грн);
- ІІІ группа - 60% (ориентировочно 1416 грн);
- дети с инвалидностью – 70% (примерно 1652 грн).
Также предусмотрены дополнительные надбавки по уходу. Для людей с тяжелыми формами инвалидности они могут достигать 200% прожиточного минимума.
Стаж для выхода на пенсию в 2026 году
Кроме того, в Украине действуют общие требования к выходу на пенсию:
- 32 года стажа - в 60 лет;
- 22 года стажа - в 63 года;
- 15 лет стажа – в 65 лет.
