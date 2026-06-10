Российская армия атаковала Одессу: есть попадания в жилые дома, раненая женщина и двое детей (фото)

В ночь на 10 июня российские войска в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены два жилых дома, одна из квартир полностью выгорела. Пострадали женщина и двое детей.

По информации городских властей, под ударом оказался Приморский район города. Воздушная тревога из-за угрозы применения БпЛА в Одессе была объявлена в 00:24, она продолжалась до 01:03. В настоящее время силы противовоздушной обороны отрабатывали по враждебным целям. Об этом сообщили руководитель Одесской МВА Сергей Лысак в соцсетях, начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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По уточненным данным, в одном из многоквартирных домов в результате попадания полностью сгорела квартира на пятом этаже. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. В результате атаки пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Также повреждения получил еще один жилой дом. Там на 11-м этаже повреждено имущество жителей, выбиты окна и поврежден фасад. На местах ударов работают экстренные и коммунальные службы. Продолжается обследование построек и фиксация последствий очередной атаки.

Впоследствии стало известно, что среди пострадавших также двое детей 2016 и 2017 годов рождения. Врачи диагностировали у них острую реакцию на стресс.

Напомним, российские дроны атаковали многоэтажку в Харькове.

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