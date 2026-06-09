Важно знать: как не потерять пенсию людям, проживающим за границей

Украинские пенсионеры, проживающие за пределами страны и получающие выплаты из Украины, обязаны каждый год проходить физическую идентификацию. Даже если процедура уже была выполнена в прошлом году, ее необходимо повторять регулярно.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, чтобы бесперебойно получать пенсию в 2027 году, подтвердить личность нужно до 31 декабря 2026 года. Физическая идентификация — это процедура, позволяющая государству подтвердить, что пенсионер жив и лично получает причитающиеся ему выплаты. Такой механизм введен для предотвращения мошенничества и недопущения незаконного получения пенсий третьими лицами.

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Требование обязательно и закреплено в украинском законодательстве. Она касается всех находящихся за рубежом пенсионеров — как временно, так и на постоянной основе.

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Ежегодная процедура без исключений

В ПФУ подчеркивают, что прохождение идентификации является ежегодным требованием. То есть, факт ее выполнения в 2025 году не освобождает от повторной процедуры в последующие годы. Если пенсионер подтвердил человека в 2025 году, он продолжит получать выплаты в 2026 году.

Однако для сохранения пенсии в 2027 году необходимо снова пройти идентификацию до конца 2026 года. Ключевым дедлайном остается 31 декабря 2026 — именно к этой дате следует подтвердить лицо, чтобы не потерять право на дальнейшие выплаты.

Как выплачиваются пенсии за границей

Украинское законодательство предусматривает, что пенсионные выплаты гражданам, находящимся за пределами государства, производятся на банковские счета в украинских банках. В то же время продление начислений возможно только при регулярном подтверждении личности получателя. В случае невыполнения требования по идентификации выплаты могут быть приостановлены до уточнения данных.

После начала полномасштабной войны значительное количество украинцев, в том числе пенсионеров, уехало за границу. Ежегодная идентификация позволяет государству обновлять информацию о получателях выплат и обеспечивать их целевое использование.

Кроме того, такая практика отвечает международным стандартам контроля социальных выплат для граждан, проживающих за пределами страны.

Напомним, мы уже писали, на какие льготы будут иметь право пенсионеры в июне 2026 года.

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