Одноразовая денежная помощь на дрова: когда подавать заявку

В Украине снова стартовала регистрация на получение единовременного денежного пособия для приобретения твердого топлива. Прием заявлений уже начался и продлится несколько месяцев.

Подать заявку на помощь можно со 2 июня по 17 августа. Программа предусматривает выплаты от международных организаций по подготовке домохозяйств к отопительному сезону и закупке твердого печного топлива. Об этом сообщает informhub.

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Кто может получить выплату

Помощь оказывается единовременно на все домохозяйство и только тем, кто фактически проживает в жилых домах или помещениях с отоплением на твердом топливе.

Подать заявку могут следующие категории граждан:

получатели жилищных субсидий или льгот на твердое топливо;

одинокие нетрудоспособные лица пенсионного возраста;

одинокие матери или родители, не состоящие в браке (или в случае утраты второго родителя), получающие соответствующую государственную помощь;

семьи, получающие выплаты при рождении ребенка;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью и семьи, где воспитываются дети с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица, проживающие в местах бесплатного размещения в соответствии с постановлением КМУ №616 от 27 мая 2025;

детские дома семейного типа и приемные семьи.

Важное уточнение

Помощь не оказывается домохозяйствам, не использующим твердое печное топливо для отопления жилья.

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