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Имеет ли право мужчина с отсрочкой или бронированием выехать за границу и при каких условиях: объяснение юриста

Цихоцкая Мария

Имеет ли право мужчина с отсрочкой или бронированием выехать за границу и при каких условиях: объяснение юриста
Наличие бронирования само по себе не является основанием для выезда за границу в частных целях, в частности для отдыха. Источник: ArmiyaInform

В период действия военного положения правила пересечения государственной границы для военнообязанных в Украине остаются жестко регламентированными. Одним из самых часто задаваемых вопросов является то, разрешен ли выезд при наличии бронирования или отсрочки, и какие именно документы для этого необходимы.

Адвокат, руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова в комментарии УНИАН объяснила, как эти нормы применяются с 1 июня и в каких случаях выезд возможен или запрещен. По словам юристки, наличие бронирования само по себе не является основанием для выезда за границу в частных целях, в том числе для отдыха. Выезд возможен только в служебных случаях — при оформленной командировке и подтверждающих документах от работодателя.

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Для отдельных категорий работников (например, водителей или железнодорожников) действуют специальные правила, однако они регулируются отдельными нормативными механизмами.

Выезд по отсрочке: от чего зависит разрешение

Возможность выезда с отсрочкой зависит от оснований, по которым она была предоставлена. Если причина входит в перечень, определенный Правилами пересечения границы (например, инвалидность, многодетность или уход за родственником), выезд может быть разрешен.

Если отсрочка связана с профессиональной деятельностью в государственных структурах или критически важных предприятиях, пересечение границы обычно разрешается только в формате служебной командировки.

Какие документы нужны для выезда Для лиц с бронированием:

  • загранпаспорт;
  • военно-учетный документ (в бумажном виде или в "Резерве+" с QR-кодом и отметкой о бронировании);
  • документы о командировках (приказ, служебное удостоверение или письмо в ГНСУ);
  • выписка из приказа Минэкономики о бронировании, заверенная работодателем.

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Для лиц с отсрочкой:

  • загранпаспорт;
  • военно-учетный документ с QR-кодом и указанным статусом отсрочки;
  • документы, подтверждающие основание отсрочки.

В зависимости от причины могут потребоваться дополнительные подтверждения:

  • для лиц с инвалидностью – соответствующее удостоверение (доступно также в "Действии");
  • для многодетных родителей – свидетельства о рождении детей или их нотариальные копии;
  • для лиц, осуществляющих уход — медицинские справки ЛКК/МСЭК и документы о родственной связи.

Юрист отмечает: важно, чтобы все данные в документах совпадали с информацией в государственных реестрах.

Почему могут не пропустить через границу

Даже при наличии бронирования или отсрочки на выезде могут отказать. Частые причины:

  • несоответствие данных в документах и системе "Оберег";
  • отсутствие QR-кода в военно-учетных документах;
  • отсутствие должного подтверждения цели поездки;
  • выезд в отпуск без оформленной командировки;
  • необновленные данные в ТЦК;
  • истечение срока действия бронирования или отсрочки.

В таких случаях бумажные документы могут считаться недостаточными, а окончательное решение заключается в возможности оперативно устранить несоответствия.

Кто имеет право на выезд

Отдельные категории граждан могут пересекать границу на основании отсрочки или специальных условий. Среди них:

  • мужчины до 22 лет (при наличии военно-учетного документа);
  • мужчины после 60 лет;
  • лица с инвалидностью I–III групп;
  • многодетные и одинокие родители;
  • опекуны детей с инвалидностью;
  • лица, осуществляющие постоянный уход за родственниками.

Также выезд возможен для:

  • забронированных работников в командировке;
  • водителей системы "Путь";
  • моряков и железнодорожников;
  • волонтеров с гуманитарными грузами;
  • деятелей культуры, журналистов и спортсменов (по согласованию соответствующих органов).

В случае лечения за границей необходимо иметь направление Министерства здравоохранения.

Знание актуальных правил и предварительная подготовка документов позволяют минимизировать риск отказа при пересечении границы. Юристы советуют внимательно проверять соответствие данных во всех реестрах и всегда иметь подтверждение цели поездки.

Напомним, мы уже писали, может ли ТЦК аннулировать бронирование.

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