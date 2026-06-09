Имеет ли право мужчина с отсрочкой или бронированием выехать за границу и при каких условиях: объяснение юриста
В период действия военного положения правила пересечения государственной границы для военнообязанных в Украине остаются жестко регламентированными. Одним из самых часто задаваемых вопросов является то, разрешен ли выезд при наличии бронирования или отсрочки, и какие именно документы для этого необходимы.
Адвокат, руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова в комментарии УНИАН объяснила, как эти нормы применяются с 1 июня и в каких случаях выезд возможен или запрещен. По словам юристки, наличие бронирования само по себе не является основанием для выезда за границу в частных целях, в том числе для отдыха. Выезд возможен только в служебных случаях — при оформленной командировке и подтверждающих документах от работодателя.
Главные истории дня
Для отдельных категорий работников (например, водителей или железнодорожников) действуют специальные правила, однако они регулируются отдельными нормативными механизмами.
Выезд по отсрочке: от чего зависит разрешение
Возможность выезда с отсрочкой зависит от оснований, по которым она была предоставлена. Если причина входит в перечень, определенный Правилами пересечения границы (например, инвалидность, многодетность или уход за родственником), выезд может быть разрешен.
Если отсрочка связана с профессиональной деятельностью в государственных структурах или критически важных предприятиях, пересечение границы обычно разрешается только в формате служебной командировки.
Какие документы нужны для выезда Для лиц с бронированием:
- загранпаспорт;
- военно-учетный документ (в бумажном виде или в "Резерве+" с QR-кодом и отметкой о бронировании);
- документы о командировках (приказ, служебное удостоверение или письмо в ГНСУ);
- выписка из приказа Минэкономики о бронировании, заверенная работодателем.
Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста
Для лиц с отсрочкой:
- загранпаспорт;
- военно-учетный документ с QR-кодом и указанным статусом отсрочки;
- документы, подтверждающие основание отсрочки.
В зависимости от причины могут потребоваться дополнительные подтверждения:
- для лиц с инвалидностью – соответствующее удостоверение (доступно также в "Действии");
- для многодетных родителей – свидетельства о рождении детей или их нотариальные копии;
- для лиц, осуществляющих уход — медицинские справки ЛКК/МСЭК и документы о родственной связи.
Юрист отмечает: важно, чтобы все данные в документах совпадали с информацией в государственных реестрах.
Почему могут не пропустить через границу
Даже при наличии бронирования или отсрочки на выезде могут отказать. Частые причины:
- несоответствие данных в документах и системе "Оберег";
- отсутствие QR-кода в военно-учетных документах;
- отсутствие должного подтверждения цели поездки;
- выезд в отпуск без оформленной командировки;
- необновленные данные в ТЦК;
- истечение срока действия бронирования или отсрочки.
В таких случаях бумажные документы могут считаться недостаточными, а окончательное решение заключается в возможности оперативно устранить несоответствия.
Кто имеет право на выезд
Отдельные категории граждан могут пересекать границу на основании отсрочки или специальных условий. Среди них:
- мужчины до 22 лет (при наличии военно-учетного документа);
- мужчины после 60 лет;
- лица с инвалидностью I–III групп;
- многодетные и одинокие родители;
- опекуны детей с инвалидностью;
- лица, осуществляющие постоянный уход за родственниками.
Также выезд возможен для:
- забронированных работников в командировке;
- водителей системы "Путь";
- моряков и железнодорожников;
- волонтеров с гуманитарными грузами;
- деятелей культуры, журналистов и спортсменов (по согласованию соответствующих органов).
В случае лечения за границей необходимо иметь направление Министерства здравоохранения.
Знание актуальных правил и предварительная подготовка документов позволяют минимизировать риск отказа при пересечении границы. Юристы советуют внимательно проверять соответствие данных во всех реестрах и всегда иметь подтверждение цели поездки.
Напомним, мы уже писали, может ли ТЦК аннулировать бронирование.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!