Чи має право чоловік із відстрочкою чи бронюванням виїхати за кордон та за яких умов: пояснення юриста

У період дії воєнного стану правила перетину державного кордону для військовозобов’язаних в Україні залишаються жорстко регламентованими. Одним із найпоширеніших запитань є те, чи дозволено виїзд за наявності бронювання або відстрочки, і які саме документи для цього необхідні.

Адвокат, керівник юридичної компанії "Prima Leader Group" Діна Дрижакова у коментарі УНІАН пояснила, як ці норми застосовуються з 1 червня та в яких випадках виїзд можливий або заборонений. За словами юристки, наявність бронювання сама по собі не є підставою для виїзду за кордон у приватних цілях, зокрема для відпочинку. Виїзд можливий лише у службових випадках — за умови оформленого відрядження та підтверджуючих документів від роботодавця.

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Для окремих категорій працівників (наприклад, водіїв або залізничників) діють спеціальні правила, однак вони регулюються окремими нормативними механізмами.

Виїзд за відстрочкою: від чого залежить дозвіл

Можливість виїзду з відстрочкою залежить від підстав, на яких вона була надана. Якщо причина входить до переліку, визначеного Правилами перетину кордону (наприклад, інвалідність, багатодітність або догляд за родичем), виїзд може бути дозволений.

Якщо ж відстрочка пов’язана з професійною діяльністю у державних структурах або критично важливих підприємствах, перетин кордону зазвичай дозволяється лише у форматі службового відрядження.

Які документи потрібні для виїздуДля осіб із бронюванням:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ (у паперовому вигляді або в "Резерв+" із QR-кодом і відміткою про бронювання);

документи про відрядження (наказ, службове посвідчення або лист до ДПСУ);

витяг із наказу Мінекономіки про бронювання, завірений роботодавцем.

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Для осіб з відстрочкою:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ із QR-кодом і зазначеним статусом відстрочки;

документи, що підтверджують підставу відстрочки.

Залежно від причини можуть знадобитися додаткові підтвердження:

для осіб з інвалідністю — відповідне посвідчення (доступне також у "Дії");

для багатодітних батьків — свідоцтва про народження дітей або їх нотаріальні копії;

для осіб, які здійснюють догляд, — медичні довідки ЛКК/МСЕК та документи про родинний зв’язок.

Юристка наголошує: важливо, щоб усі дані в документах збігалися з інформацією в державних реєстрах.

Чому можуть не пропустити через кордон

Навіть за наявності бронювання або відстрочки у виїзді можуть відмовити. Найчастіші причини:

невідповідність даних у документах і системі "Оберіг";

відсутність QR-коду у військово-облікових документах;

відсутність належного підтвердження мети поїздки;

виїзд у відпустку без оформленого відрядження;

неоновлені дані в ТЦК;

завершення строку дії бронювання або відстрочки.

У таких випадках паперові документи можуть вважатися недостатніми, а остаточне рішення залежить від можливості оперативно усунути невідповідності.

Хто має право на виїзд

Окремі категорії громадян можуть перетинати кордон на підставі відстрочки або спеціальних умов. Серед них:

чоловіки до 22 років (за наявності військово-облікового документа);

чоловіки після 60 років;

особи з інвалідністю I–III груп;

багатодітні та одинокі батьки;

опікуни дітей з інвалідністю;

особи, які здійснюють постійний догляд за родичами.

Також виїзд можливий для:

заброньованих працівників у відрядженні;

водіїв системи "Шлях";

моряків і залізничників;

волонтерів із гуманітарними вантажами;

діячів культури, журналістів та спортсменів (за погодженням відповідних органів).

У випадку лікування за кордоном необхідно мати направлення від Міністерства охорони здоров’я.

Знання актуальних правил та завчасна підготовка документів дозволяють мінімізувати ризик відмови під час перетину кордону. Юристи радять уважно перевіряти відповідність даних у всіх реєстрах і завжди мати підтвердження мети поїздки.

Нагадаэмо, ми вже писали, чи може ТЦК анулювати бронювання.

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