Стаж 37 лет: какой будет пенсия

Страховой стаж оказывает непосредственное влияние на размер пенсии, однако при начислении учитывают не только количество отработанных лет, но и уровень заработной платы человека по сравнению со средней зарплатой по стране.

Об этом сообщает ПФУ.

Какой может быть пенсия при 37 годах стажа

Размер пенсии в Украине определяется индивидуально. Для каждого человека учитывается стаж, уровень зарплаты и возраст выхода на пенсию. Самостоятельно произвести точный расчет непросто, однако ориентировочную сумму можно определить по формуле Пенсионного фонда:

пенсия = индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент страхового стажа × средняя зарплата по Украине

Что означают эти характеристики:

Индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) – соотношение заработка человека к средней зарплате в стране;

– соотношение заработка человека к средней зарплате в стране; Коэффициент страхового стажа (КС) – количество лет стажа, умноженное на 1%;

– количество лет стажа, умноженное на 1%; Средняя зарплата по Украине (СЗ) — показатель, определяемый ПФУ за предыдущие три года.

Пример расчета для 37 лет стажа

Для примера возьмем следующие условные данные:

средняя зарплата человека - 8 000 грн ;

; стаж - 37 лет ;

; коэффициент стажа - 0,37 ;

; средняя зарплата по Украине за 2022-2024 годы - 15 057,09 грн.

Примерная пенсия будет составлять:

8 000/15 057,09 × 0,37 × 15 057,09 = 2 960 грн

Если же средняя зарплата человека была 12 000 грн, тогда сумма будет больше:

12 000/15 057,09 × 0,37 × 15 057,09 = 4 440 грн

Почему фактическая пенсия может отличаться

В реальности расчет более сложный. Пенсионный фонд учитывает зарплату за каждый месяц трудовой деятельности и сравнивает ее со средней зарплатой по стране за соответствующий период.

Главный вывод прост:

чем больше страховой стаж — тем выше пенсия;

чем выше была официальная зарплата, с которой платили взносы, тем больше выплаты.

Минимальные гарантии пенсионерам

При наличии полного стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) и после достижения 65 лет пенсия не может быть менее 40% минимальной зарплаты. В 2025 году это 3200 грн.

Также действуют минимальные гарантированные выплаты:

2 725 грн - неработающим пенсионерам независимо от стажа;

- неработающим пенсионерам независимо от стажа; 3 370 грн - пенсионерам 65-70 лет с полным стажем;

- пенсионерам 65-70 лет с полным стажем; 2 980 грн - лицам с инвалидностью I группы до 70 лет с полным стажем;

- лицам с инвалидностью I группы до 70 лет с полным стажем; 3 240 грн - пенсионерам 70-80 лет с полным стажем;

- пенсионерам 70-80 лет с полным стажем; 3 370 грн - пенсионерам в возрасте 80+ при наличии необходимого стажа.

Если рассчитанная пенсия ниже установленного минимума, ее повышают до гарантированного уровня.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Доплата за сверхурочный стаж

За каждый год стажа сверх нормы предусмотрена доплата:

более 30 лет для женщин;

более 35 лет для мужчин.

Размер надбавки составляет 1% пенсии, но не больше 1% минимальной пенсии. Пока это 23,61 грн в год.

Следовательно, за 37 лет стажа доплата может составить 47,22 грн.

Достаточно 37 лет стажа для выхода на пенсию

Да, 37 лет страхового стажа достаточно, чтобы оформить пенсию в 60 лет. В 2025 году для этого нужно иметь не менее 35 лет стажа.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы заработать заграничный стаж.

