Стаж 37 лет: какой будет пенсия
Страховой стаж оказывает непосредственное влияние на размер пенсии, однако при начислении учитывают не только количество отработанных лет, но и уровень заработной платы человека по сравнению со средней зарплатой по стране.
Об этом сообщает ПФУ.
Какой может быть пенсия при 37 годах стажа
Размер пенсии в Украине определяется индивидуально. Для каждого человека учитывается стаж, уровень зарплаты и возраст выхода на пенсию. Самостоятельно произвести точный расчет непросто, однако ориентировочную сумму можно определить по формуле Пенсионного фонда:
пенсия = индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент страхового стажа × средняя зарплата по Украине
Что означают эти характеристики:
- Индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) – соотношение заработка человека к средней зарплате в стране;
- Коэффициент страхового стажа (КС) – количество лет стажа, умноженное на 1%;
- Средняя зарплата по Украине (СЗ) — показатель, определяемый ПФУ за предыдущие три года.
Пример расчета для 37 лет стажа
Для примера возьмем следующие условные данные:
- средняя зарплата человека - 8 000 грн ;
- стаж - 37 лет ;
- коэффициент стажа - 0,37 ;
- средняя зарплата по Украине за 2022-2024 годы - 15 057,09 грн.
Примерная пенсия будет составлять:
8 000/15 057,09 × 0,37 × 15 057,09 = 2 960 грн
Если же средняя зарплата человека была 12 000 грн, тогда сумма будет больше:
12 000/15 057,09 × 0,37 × 15 057,09 = 4 440 грн
Почему фактическая пенсия может отличаться
В реальности расчет более сложный. Пенсионный фонд учитывает зарплату за каждый месяц трудовой деятельности и сравнивает ее со средней зарплатой по стране за соответствующий период.
Главный вывод прост:
- чем больше страховой стаж — тем выше пенсия;
- чем выше была официальная зарплата, с которой платили взносы, тем больше выплаты.
Минимальные гарантии пенсионерам
При наличии полного стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) и после достижения 65 лет пенсия не может быть менее 40% минимальной зарплаты. В 2025 году это 3200 грн.
Также действуют минимальные гарантированные выплаты:
- 2 725 грн - неработающим пенсионерам независимо от стажа;
- 3 370 грн - пенсионерам 65-70 лет с полным стажем;
- 2 980 грн - лицам с инвалидностью I группы до 70 лет с полным стажем;
- 3 240 грн - пенсионерам 70-80 лет с полным стажем;
- 3 370 грн - пенсионерам в возрасте 80+ при наличии необходимого стажа.
Если рассчитанная пенсия ниже установленного минимума, ее повышают до гарантированного уровня.
Доплата за сверхурочный стаж
За каждый год стажа сверх нормы предусмотрена доплата:
- более 30 лет для женщин;
- более 35 лет для мужчин.
Размер надбавки составляет 1% пенсии, но не больше 1% минимальной пенсии. Пока это 23,61 грн в год.
Следовательно, за 37 лет стажа доплата может составить 47,22 грн.
Достаточно 37 лет стажа для выхода на пенсию
Да, 37 лет страхового стажа достаточно, чтобы оформить пенсию в 60 лет. В 2025 году для этого нужно иметь не менее 35 лет стажа.
