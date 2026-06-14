Портников: если Украина исчезнет с карты мира — Польша тоже

Журналист Виталий Портников высказался резко и чётко: если Украина исчезнет с политической карты мира, Польша рано или поздно разделит её судьбу. Никакой конспирологии — только холодная логика истории.

"Между украинским и польским народами в истории вообще всё было плохо", — признал Портников в эфире Еспресо. Но именно этот болезненный опыт, по его мнению, должен учить одному: каждый раз, когда между двумя народами вспыхивала вражда, их государства исчезали с карты, а сами народы оказывались под пятой Москвы.

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Журналист привёл конкретные примеры: Украина исчезла как государство в 1920 году — и вскоре, в 1939-м, пришла очередь Польши. После Второй мировой Польша стала частью советского лагеря — потому что Украина так и не восстановилась как свободное государство. И наоборот: в конце 1980-х Украина потянулась к независимости — и почти синхронно Польша вырвалась на свободу.

"Мы сейчас ровно на том же этапе, — подчеркнул Портников. — Ничего нового в этом нет, это уже было". Поэтому сегодня нужно думать о будущем, а не разгребать прошлое — по крайней мере, пока не время.

Поводом для разговора стал громкий спор между Киевом и Варшавой из-за указа президента Зеленского от 26 мая: он присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почётное наименование "имени Героев УПА". Для многих поляков УПА — это прежде всего трагедия Волыни, поэтому реакция оказалась болезненной.

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Зеленского высшей польской государственной награды — Ордена Белого Орла. 8 июня заседала Капитула Ордена, которая передала Навроцкому свои рекомендации. Окончательное решение он примет "в подходящее время".

Премьер Дональд Туск пытается гасить пожар с обеих сторон. "Если мы ссоримся из-за прошлого, кто-то другой выиграет будущее", — написал он, обращаясь и к Зеленскому, и к полякам. Впрочем, 5 июня Туск возложил ответственность за урегулирование конфликта исключительно на украинскую сторону, а 8 июня призвал обоих президентов к "прямому и честному" диалогу.

Спикер Сейма Влодимеж Чажастый убеждён: обострять споры не в интересах Польши. Зато лидер ультраправой "Конфедерации" Кшиштоф Босак пошёл дальше — он призвал заблокировать вступление Украины в ЕС. Польская общественная организация Akcja Demokracja тем временем собирает подписи под петицией к Туску с требованием урегулировать ситуацию.

Польское общество восприняло решение о наименовании подразделения преимущественно негативно. Но, как напоминает Портников, именно сейчас — худшее время для ссор между двумя народами, у которых, по сути, одна судьба.

Геополитическое измерение предупреждения Портникова выходит далеко за рамки двусторонних отношений. В случае уничтожения украинской государственности Польша оказалась бы в прямом соседстве с Россией, что означало бы фактический крах архитектуры безопасности на восточном фланге НАТО. Варшава, которая сегодня является ключевым логистическим хабом для поставок оружия Украине и принимает крупнейший контингент союзнических сил Альянса в регионе, превратилась бы в новую линию столкновения. В контексте ЕС исчезновение Украины означало бы не только геополитическое отступление блока на восток, но и подрыв самой идеи расширения как инструмента стабилизации континента.

Схожую логику уже открыто озвучивают лидеры балтийских государств. Президент Литвы Гитанас Науседа неоднократно подчёркивал, что безопасность Литвы, Латвии и Эстонии напрямую зависит от того, устоит ли Украина. Латвийский премьер Эвика Силиня и словацкий президент Петер Пеллегрини в своих заявлениях акцентировали: поражение Украины стало бы сигналом для Москвы о том, что силовые изменения границ в Европе возможны. Таким образом, тезис Портникова о судьбе Польши отражает более широкий консенсус центральноевропейских столиц — украинская государственность является не вопросом солидарности, а вопросом собственного выживания каждой из этих стран.