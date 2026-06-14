14 июня: праздники, приметы и что стоит сделать сегодня

Четырнадцатое июня — день, насыщенный смыслом. Здесь переплелись международная солидарность, православная молитва и народная мудрость. Давайте вместе разберёмся, что особенного несёт этот день.

День донора: один поступок — несколько спасённых жизней

Сегодня весь мир отмечает Всемирный день донора крови. Для Украины во время войны этот праздник обретает особую боль и особый вес — кровь нужна постоянно, и её никогда не бывает достаточно. Если вы здоровы, весите больше 50 килограммов и вам исполнилось 18 лет — вы уже можете спасать чью-то жизнь. Процедура занимает всего 15 минут, а её ценность — безмерна. Найдите ближайший центр крови и просто придите. Это, пожалуй, лучшее, что можно сделать сегодня.

Главные истории дня

Что ещё празднует мир 14 июня

Помимо Дня донора, в мировом календаре сегодня есть ещё несколько милых поводов для хорошего настроения: День американского флага, День ванны (да, и такое бывает!), День любителей вязания, День работников склада и День клубничного торта. Последнее звучит как отличный повод побаловать себя чем-то вкусным вечером.

Церковный праздник: молитва за справедливость и память о своих

Православная церковь Украины сегодня чтит пророка и чудотворца Елисея и патриарха Мефодия Константинопольского. К этим святым принято обращаться, когда на сердце тяжело от несбыточных желаний или когда очень хочется, чтобы справедливость наконец восторжествовала. По старому календарю сегодня день мученика Иустина Философа и целителя Агапита Киево-Печерского.

А ещё сегодня — особый переходящий праздник: Неделя всех святых украинского народа. Через две недели после Троицы Церковь вспоминает всех, кто жил праведно на нашей земле, — мучеников, священнослужителей, праведников. Даже тех, чьих имён история не сохранила. Это очень трогательный момент — почувствовать себя частью великого духовного наследия.

Народные приметы: что пророчит природа

Наши предки внимательно вглядывались в природу и умели читать её подсказки. Вот что говорят приметы на 14 июня:

кукушка долго кукует — впереди тёплые и солнечные дни;

утреннее голубое небо — к хорошему урожаю ячменя;

пасмурно с утра — жди затяжной непогоды;

лягушки квакают особенно громко — быть долгим дождям.

Что стоит делать, а чего лучше избегать

По народным поверьям, сегодня удачно сложится любая домашняя работа — уборка, готовка, садоводство. Особенно хороший день для сбора и заготовки ягод. Говорят также, что одежда, в которой вы пойдёте в церковь, обретёт целебную силу. А влюблённым советуют провести вечер вместе за общим делом — это укрепляет отношения и приносит гармонию.

Вместе с тем есть вещи, которых лучше избегать. Алкоголь, мясо и молочные продукты — под запретом. Не стоит лениться и откладывать важное на потом — говорят, ничего хорошего из этого не выйдет. И ещё одна старая заповедь: не рубите деревья и не топчите траву без нужды — природа этого не прощает.

Разница между новым и старым стилем церковного календаря нередко вводит верующих в заблуждение. Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, совпадающий с григорианским — тем, которым пользуются в гражданской жизни. Поэтому даты праздников по "новому стилю" соответствуют обычному календарю. Старый юлианский стиль, которым по-прежнему пользуется, в частности, Московский патриархат, отстаёт от нового на 13 дней. Именно поэтому одни и те же святые могут почитаться в разные даты в зависимости от того, какого календаря придерживается та или иная церковная община.

Пророк Елисей — один из наиболее почитаемых ветхозаветных святых. Он был учеником и преемником пророка Илии, унаследовав не только его служение, но и чудотворную силу. По библейскому преданию, Елисей совершил более пятидесяти чудес — исцелял больных, очищал воду, спасал людей от голода и смерти. К нему обращаются с молитвами об исцелении, помощи в тяжёлых жизненных обстоятельствах и исполнении заветных просьб. Патриарх Мефодий Константинопольский, почитаемый в тот же день, вошёл в историю как защитник иконопочитания: он провёл годы в заключении за отказ признать ересь иконоборчества и после освобождения восстановил православное богослужение в Константинополе в 843 году — это событие называют "Торжеством православия". Мефодий считается покровителем тех, кто отстаивает правду и борется за справедливость вопреки преследованиям.