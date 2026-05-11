В Украине повысят зарплаты военным: сколько будут платить

В Украине планируют существенно пересмотреть систему денежного довольствия военнослужащих, повысив как базовые выплаты, так и боевые доплаты. Отдельно существенно изменится система боевых доплат.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Базовые зарплаты и боевые выплаты

По новым подходам, базовая месячная зарплата для рядового состава вырастет до 30 тыс. грн (в настоящее время — около 20,1 тыс. грн). Если сейчас военные получают до 100 тыс. грн. за месяц пребывания в зоне боевых действий (пропорционально дням) и дополнительно 70 тыс. грн. за 30 дней участия в боевых задачах, то по обновленным правилам предусмотрена доплата 8,7 тыс. грн. за каждый день на "нуле". В итоге за месяц может насчитываться до 261 тыс. грн.

Дополнительные выплаты и поощрения

Военным уже начали поступать проекты новых контрактов, предусматривающих ряд стимулирующих выплат:

ежегодное вознаграждение за подписание контракта - 27 тыс. грн;

ежемесячная доплата за контракт – 10 тыс. грн;

за взятие противника в плен – 250 тыс. грн;

за уничтожение противника - 25 тыс. грн;

за захват позиций - 40 тыс. грн в день;

за содержание или восстановление позиций – 20 тыс. грн в день;

за выполнение задач в зоне боевого столкновения – 8,7 тыс. грн в день.

Новые условия контрактов

Предусматривается два основных формата службы:

1 год контракта – исключительно для действующих военнослужащих боевых подразделений;

– исключительно для действующих военнослужащих боевых подразделений; от 2 лет и больше – для всех категорий военных и гражданских граждан.

Этапы внедрения новой системы

Заключение контрактов планируется вводить постепенно:

Первый этап – боевые подразделения (механизированные, мотопехотные, штурмовые, десантно-штурмовые, морская пехота, ССО и т.п.). Второй этап – другие подразделения боевых частей, а также силы ВМС, авиация, ракетные войска и ПВО. Третий этап – органы военного управления, логистика, медицинские подразделения, ТЦК и СП, военные учебные заведения и другие структуры поддержки.

