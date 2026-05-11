В Україні підвищать зарплати військовим: скільки платитимуть

В Україні планують суттєво переглянути систему грошового забезпечення військовослужбовців, підвищивши як базові виплати, так і бойові доплати. Окремо суттєво зміниться система бойових доплат.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Базові зарплати та бойові виплати

За новими підходами, базова місячна зарплата для рядового складу зросте до понад 30 тис. грн (нині — близько 20,1 тис. грн). Якщо зараз військові отримують до 100 тис. грн за місяць перебування в зоні бойових дій (пропорційно дням) та додатково 70 тис. грн за 30 днів участі в бойових завданнях, то за оновленими правилами передбачена доплата 8,7 тис. грн за кожен день на "нулі". У підсумку за місяць може нараховуватися до 261 тис. грн.

Додаткові виплати та заохочення

Військовим уже почали надходити проєкти нових контрактів, які передбачають низку стимулюючих виплат:

щорічна винагорода за підписання контракту — 27 тис. грн;

щомісячна доплата за контракт — 10 тис. грн;

за взяття противника в полон — 250 тис. грн;

за знищення противника — 25 тис. грн;

за захоплення позицій — 40 тис. грн на день;

за утримання або відновлення позицій — 20 тис. грн на день;

за виконання завдань у зоні бойового зіткнення — 8,7 тис. грн на день.

Нові умови контрактів

Передбачається два основні формати служби:

1 рік контракту — виключно для чинних військовослужбовців бойових підрозділів;

— виключно для чинних військовослужбовців бойових підрозділів; від 2 років і більше — для всіх категорій військових та цивільних громадян.

Етапи впровадження нової системи

Укладання контрактів планують запроваджувати поступово:

Перший етап — бойові підрозділи (механізовані, мотопіхотні, штурмові, десантно-штурмові, морська піхота, ССО тощо). Другий етап — інші підрозділи бойових частин, а також сили ВМС, авіація, ракетні війська та ППО. Третій етап — органи військового управління, логістика, медичні підрозділи, ТЦК та СП, військові навчальні заклади та інші структури підтримки.

