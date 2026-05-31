Как научному работнику оформить отсрочку в Резерв+: подробная инструкция

Научные сотрудники, а также работники высшего и профессионального образования получили возможность оформлять отсрочку от мобилизации онлайн через приложение "Резерв+". Вся процедура проходит в автоматическом режиме с проверкой данных в государственных реестрах.

Об этом сообщили в Минобороны Украины. Новый сервис позволяет упростить процесс подачи документов и минимизировать необходимость личных обращений.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо авторизироваться в приложении "Резерв+" и выбрать соответствующую категорию – "Работы высшего и профобразования, ученые". После этого пользователь представляет электронный запрос на оформление отсрочки.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Далее система автоматически проверяет внесенные данные через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). Если информация подтверждается и удовлетворяет установленным критериям, отсрочка предоставляется без дополнительных заявлений или посещения учреждений.

После завершения проверки результат разбирательства поступает пользователю в виде сообщения непосредственно в приложении. Таким образом, процесс оформления отсрочки для определенных категорий граждан полностью переходит в цифровой формат и без участия бумажных документов.

Напомним, мы уже писали, что делать забронированному в случае мобилизации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!