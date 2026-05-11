Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7: прогноз на 11 мая

Геомагнитная активность оценивается по шкале К-индекса от 0 до 9: показатели от 5 считаются сильными магнитными бурями. В в понедельник ожидается умеренная солнечная активность с К-индексом 2,7. Это соответствует зеленому уровню и свидетельствует о слабой магнитной буре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Следует помнить, что прогнозы солнечной активности могут изменяться, ведь ученые обновляют данные каждые три часа. Потому информацию рекомендуют регулярно проверять.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц - протонов и электронов. Когда они достигают магнитного поля на Земле, возникают геомагнитные возмущения.

Для оценки силы таких явлений используют К-индекс:

от 1 до 4 – слабые или почти незаметные колебания;

от 5 и выше – сильные магнитные бури, которые могут влиять на самочувствие людей и работу техники;

при К-индексе 7-8 возможно возникновение полярного сияния.

Во время мощных бур иногда наблюдаются перебои в работе спутниковой связи, мобильных сетей, радиочастот и GPS-систем.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Из-за изменения атмосферного давления некоторые люди могут чувствовать:

головные боли;

усталость и сонливость;

раздражительность;

стресс или ухудшение концентрации.

Специального лечения от воздействия магнитных бурь нет, однако симптомы могут быть облегчены привычными средствами и правильным режимом дня.

Как поддержать организм в дни магнитных бурь

Специалисты советуют в этот период:

полноценно высыпаться и соблюдать режим дня;

избегать жирной, острой пищи и алкоголя;

уменьшить потребление кофе;

пить больше воды и травяных чаев;

больше гулять на свежем воздухе;

избегать переутомления и стрессовых ситуаций;

поддерживать умеренную физическую активность;

людям с хроническими заболеваниями – иметь под рукой необходимые лекарства и больше отдыхать.

Также утром полезным может быть контрастный душ, а вечером – теплая ванна для расслабления.

