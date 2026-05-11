Очікується магнітна буря з К-індексом 2,7: прогноз на 11 травня

Геомагнітна активність оцінюється за шкалою К-індексу від 0 до 9: показники від 5 вважаються сильними магнітними бурями. У понеділок очікується помірна сонячна активність із К-індексом 2,7. Це відповідає зеленому рівню та свідчить про слабку магнітну бурю.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Варто пам’ятати, що прогнози сонячної активності можуть змінюватися, адже вчені оновлюють дані кожні три години. Тому інформацію рекомендують регулярно перевіряти.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають через спалахи та вибухи на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок — протонів і електронів. Коли вони досягають магнітного поля Землі, виникають геомагнітні збурення.

Для оцінки сили таких явищ використовують К-індекс:

від 1 до 4 — слабкі або майже непомітні коливання;

від 5 і вище — сильні магнітні бурі, які можуть впливати на самопочуття людей та роботу техніки;

при К-індексі 7–8 можливе виникнення полярного сяйва.

Під час потужних бур іноді спостерігаються перебої в роботі супутникового зв’язку, мобільних мереж, радіочастот та GPS-систем.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Через зміни атмосферного тиску деякі люди можуть відчувати:

головний біль;

втому та сонливість;

дратівливість;

стрес або погіршення концентрації.

Спеціального лікування від впливу магнітних бур немає, однак симптоми можна полегшити звичними засобами та правильним режимом дня.

Як підтримати організм у дні магнітних бур

Фахівці радять у цей період:

повноцінно висипатися та дотримуватися режиму дня;

уникати жирної, гострої їжі та алкоголю;

зменшити споживання кави;

пити більше води та трав’яних чаїв;

більше гуляти на свіжому повітрі;

уникати перевтоми та стресових ситуацій;

підтримувати помірну фізичну активність;

людям із хронічними захворюваннями — мати під рукою необхідні ліки та більше відпочивати.

Також вранці корисним може бути контрастний душ, а ввечері — тепла ванна для розслаблення.

