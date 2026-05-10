Вас незаконно поставили на военный учет: юрист объяснил, что делать

Если гражданина безосновательно восстановили на военном учете, он имеет право обжаловать это. Однако юристы советуют придерживаться четкой последовательности действий: сначала обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК), который принял соответствующее решение, и только после получения отказа подавать иск в суд.

Когда человека могут исключить из военного учета

Исключение из военного учета возможно по нескольким основаниям. Самые распространенные из них — достижение предельного возраста пребывания в запасе (60 лет) или состояние здоровья, что делает невозможным прохождение военной службы.

Важно, что такое исключение считается окончательным и не подлежит восстановлению. В то же время в практике последнего времени фиксируются случаи, когда ранее исключенные лица снова вносятся в учет без надлежащих оснований.

Что делать в случае незаконного обновления

К юристам обратился гражданин, которого несколько лет назад исключили из учета, однако в реестре "Оберіг" и приложении "Резерв+" он продолжает числиться как военнообязанный. Мужчина спросил, нужно ли сразу обращаться в суд.

Специалисты отмечают: сначала нужно попытаться решить вопрос административно через ТЦК. Юрист Андрей Брылев объясняет алгоритм действий. Сначала необходимо подать письменное заявление в ТЦК с требованием объяснить основания возобновления на учете и одновременно исключить из него. Документ лучше посылать по почте с описанием вложения.

Если ответ будет отрицательным или проблему не решить, тогда уже можно обращаться в окружной административный суд с исковым заявлением.

Таким образом, сначала используется административный путь разрешения спора, и только потом судебный.

