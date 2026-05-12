Похолодание до 11 градусов, сильный ветер и грозы: когда ждать в Украине

В ближайшие дни погода в Украине будет формироваться под влиянием активных атмосферных фронтов. Они принесут не только майское тепло, но и дожди, грозы и сильный порывистый ветер.

По прогнозу синоптикини Наталки Диденко, в понедельник в Украине сохранится теплая погода — температура воздуха составит +20…+24 градуса. В то же время, большинство регионов накроют осадки. Уже с 13 мая ожидается ощутимое похолодание: дневная температура снизится до +11…+14 градусов.

Грозовые дожди 12 мая наиболее вероятны в западных областях, а также в центральной части страны - Винницкой, Житомирской и Черкасской. Осадки прогнозируют и в Киевской, Одесской, а иногда — в Харьковской и Луганской областях. Днем температура воздуха будет +19…+23 градуса, тогда как в Закарпатье будет прохладнее — только +13…+17.

Синоптики также предупреждают о сильном ветре. В западных регионах он будет северо-западным направлением, на остальной территории — южным. Скорость порывов будет достигать 7–12 м/с, а во время гроз может быть еще сильнее. На востоке страны ветер будет умеренным.

Руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что после прохождения фронта на Левобережье наступит лишь кратковременное улучшение погоды. Уже в конце недели атмосферные процессы снова активизируются из-за влияния циклонов.

Несмотря на теплый и влажный воздух, из-за облачности, дождей и грозов настоящего весеннего тепла украинцы почти не почувствуют. В ночные часы температура будет держаться в пределах +8…+13 градусов, днем — +14…+19. Самые сильные осадки прогнозируют 13-14 мая.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщает, что ночью 12 мая дожди ожидаются на западе Украины, а днем местами в северных, центральных и южных областях. Кое-где возможны грозы, град и шквалы до 15–20 м/с.

По его словам, в восточных регионах существенных осадков не предполагается. Ветер будет южный, а днем сменится на западный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью будет +8…+13 градусов, днем — +17…+24. В западных областях будет прохладнее – +10…+15.

Читайте также: Синоптикиня сообщила, когда в Украине потеплеет: ждать осталось недолго

В Украинском гидрометцентре сообщили, что 12 мая по стране ожидается облачная погода с прояснениями. В Закарпатье и Карпатах прогнозируют сильные дожди, а днем на Правобережье — грозы и шквалы 15–20 м/с. В других регионах существенных осадков не ожидается.

Ветер преимущественно южного направления, 7–12 м/с. Ночная температура будет колебаться от +8 до +13 градусов, дневная от +18 до +23. На крайнем западе страны температура воздуха будет составлять +12…+17 градусов. Из-за сильных дождей, грозы и порывистого ветра в ряде областей объявлен И уровень опасности — желтый.

Напомним, мы уже писали, когда ожидать потепления в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!