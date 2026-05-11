Как защитить от клещей и что делать, если нашли насекомое на теле
В Украине стартовал сезон активности клещей: наибольшую опасность они представляют в апреле-мае и августе-сентябре. Эти мелкие паразиты могут переносить возбудителей опасных вирусных и бактериальных заболеваний.
Поэтому при прогулках в парках, лесах или на природе важно знать, как обезопасить себя от укусов и что делать при обнаружении клеща. Об этом сообщает Минздрав.
Как защититься от клещей
Чтобы минимизировать риск укуса, следует соблюдать несколько простых правил:
1. Выбирайте правильную одежду Для прогулок на природе рекомендуют одевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами, плотно прилегающую к телу. Так легче заметить клеща. Не забывайте о головном уборе – кепке, панаме или косынке.
2. Регулярно осматривайте себя и детей. Во время длительного пребывания на природе проверяйте кожу каждые два часа. Особое внимание уделяйте участкам, покрытым волосами, а также сгибам рук и ног.
3. Выбирайте безопасное место для отдыха Перед привалом очистите территорию от сухой травы, веток и хвороста хотя бы в радиусе 20–25 метров.
4. После прогулки сразу меняйте одежду. Вернувшись домой, тщательно осмотрите вещи, постирайте и выгладьте их. Клещи часто остаются на ткани и могут присосаться позже. Не оставляйте одежду у постели и не ложитесь спать в ней.
5. Проверьте вещи и домашних животных Клещи могут попасть в дом на сумках, подстилках или шерсти домашних любимцев, поэтому после прогулки их также следует внимательно осмотреть.
6. Используйте специальные средства защиты Перед выходом на природу следует наносить репелленты в виде аэрозолей или спреев. Важно обращать внимание на продолжительность действия и при необходимости повторно его применять.
Как распознать укус клеща
Клещ присасывается не сразу — это обычно занимает 15–20 минут. При укусе он выделяет анестезирующее вещество, поэтому человек часто ничего не чувствует.
Чаще симптомы появляются через несколько часов или даже дней: возникают покраснение, зуд, припухлость, а сам клещ заметно увеличивается. Опасны могут быть даже маленькие и почти прозрачные нимфы — молодые стадии клещей.
Что делать, если клещ уже присосался
1. Обратитесь к врачу Лучшее решение – обратиться в травмпункт, где клеща безопасно удалят и предоставят дальнейшие рекомендации.
2. Если это невозможно – удалите клеща самостоятельно. Осторожно вытаскивайте его пинцетом или нитью, захватывая как можно ближе к коже. Делайте это плавно, без резких движений.
3. Обработайте место укуса После удаления продезинфицируйте ранку антисептиком. Если часть клеща осталась под кожей – ее удаляют стерильной иглой.
4. Сохраните клеща для анализа. Его можно поместить в чистую закрытую емкость с влажной марлей внутри и при необходимости передать на лабораторное исследование.
5. Следите за самочувствием В течение двух недель контролируйте температуру тела и состояние кожи. Если появилась лихорадка, слабость или покраснение, немедленно обратитесь к врачу.
Какие болезни переносят клещи
Наиболее опасными заболеваниями, которые могут передаваться через укусы клещей, являются:
- Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) проявляется покраснением кожи, слабостью, головной болью и ломотой в теле. Без лечения могут поражать суставы, нервную систему и сердце.
- Клещевой энцефалит сопровождается лихорадкой, тошнотой, головной болью и поражением нервной системы.
- Марсельская лихорадка – инфекция, которая передается через укусы отдельных видов клещей.
Медики отмечают: риск заражения значительно возрастает, если клещ находился на теле длительное время. Именно поэтому важно как можно быстрее его обнаружить и удалить. Ежегодно из-за укусов клещей в украинские медучреждения обращаются около 20 тысяч человек.
