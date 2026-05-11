Совершенно неприемлемо: Трамп отклонил предложения Ирана по завершению войны

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике предложения Ирана по прекращению войны, назвав ответ Тегерана на американский проект соглашения "совершенно неприемлемым". США ожидали официальной реакции Ирана в течение десяти дней, и ответ поступил в воскресенье.

В Белом доме надеялись увидеть признаки прогресса в переговорах, однако первая реакция американского президента свидетельствовала о разочаровании. Об этом сообщает Axios со ссылкой на комментарий Трампа, а также его сообщение в соцсети Truth Social.

"Мне не нравится их письмо. Он неуместен. Меня не устраивает ответ", — заявил Трамп в комментарии Axios, не раскрывая деталей документа. Также он еще раз обвинил Иран в дестабилизации ситуации в мире. "Они уже 47 лет нападают на многие страны", - сказал президент США.

Впоследствии Трамп подтвердил свою позицию у Truth Social. "Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне она не нравится – это абсолютно неприемлемо", – написал он.

По данным иранских государственных медиа, в ответе Тегеран сделал акцент на необходимости прекращения войны и получении гарантий, что боевые действия не возобновятся.

Кроме того, Иран настаивал на:

отмене американских санкций;

прекращении боевых действий по всем направлениям;

сохранении контроля над Ормузским проливом;

немедленном прекращении морской блокады США после заключения соглашения;

размораживании иранских активов сразу после заключения договоренностей.

Также иранская сторона поддержала формат предварительного меморандума о взаимопонимании, предусматривающем 30-дневный переговорный период. В настоящее время, по требованию Тегерана, США должны отменить ограничения на продажу иранской нефти.

В то же время, иранские СМИ не уточнили, на какие уступки в ядерной сфере готов пойти Тегеран. Один из источников иранских медиа заявил, что переговорная команда действует исключительно в интересах Ирана, а не для того, чтобы "угодить Трампу".

В Axios отмечают, что требования Ирана значительно отличаются от ожиданий американских переговорщиков. При этом Трамп пока не сообщил, готов ли продолжать дипломатический процесс, будет ли рассматривать дальнейшие военные шаги.

Напомним, несмотря на санкции США, Китай продолжает поставлять россии и Ирану детали в Шахеды.

