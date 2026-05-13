Доход 20 тысяч гривен: на какую пенсию можно рассчитывать

Размер пенсии в Украине напрямую зависит от официального дохода, который человек получал в течение трудовой жизни. В Пенсионном фонде объясняют, какую приблизительную выплату можно ожидать при средней зарплате на уровне 20 000 грн.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Пенсия формируется по единой формуле, но с учетом индивидуальных показателей каждого человека — стажа, заработка и времени выхода на пенсию.

Расчет выглядит так:

Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где:

ЗП – средняя зарплата в стране за последние три года перед назначением пенсии (в 2026 году – 17 482 грн),

- коэффициент индивидуальной зарплаты, КС – коэффициент страхового стажа.

Отдельно учитывается и минимальный страховой стаж, необходимый для ухода на пенсию:

в 60 лет – от 33 лет стажа;

в 63 года - от 23 лет;

в 65 лет – от 15 лет.

Какую пенсию можно получить при зарплате 20000 грн

По расчетам пенсионного калькулятора, если у человека минимально необходимый стаж (33 года) и средняя официальная зарплата около 20 000 грн, то ориентировочная пенсия будет составлять примерно 7 284 грн.

В то же время окончательная сумма может быть больше за счет разных надбавок.

Доплаты за сверхурочный стаж

Если человек отработал больше, чем минимально установлено (более 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), начисляется дополнительная выплата — 1% от пенсии за каждый год сверх нормы.

Однако эта надбавка ограничена: она не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2 595 грн, поэтому доплата за один год сверхурочного стажа составляет примерно 25,95 грн. К примеру, 10 дополнительных лет стажа дадут около 259 грн ежемесячной надбавки.

