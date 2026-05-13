'Их армии больше нет' - Трамп заявил об уверенности в победе над Ираном

Президент США Donald Trump вновь заявил, что уверен в возможности достижения выгодного для Вашингтона соглашения с Ираном как дипломатическим путем, так и другими методами. Американский лидер выразил убеждение, что переговоры с Тегераном завершатся "хорошим соглашением" для Соединенных Штатов.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами перед вылетом в Китай. По его словам, военный потенциал Ирана якобы существенно ослаблен.

"Мы завершим это мирным путем или иначе. Их армии практически больше нет. Флота нет, авиации нет, военная машина разрушена", – заявил президент США.

Напомним, несмотря на санкции США, Китай продолжает поставлять россии и Ирану детали в Шахеды.

