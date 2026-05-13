'Їхньої армії більше немає' — Трамп заявив про впевненість у перемозі над Іраном

Президент США Donald Trump знову заявив, що впевнений у можливості досягнення вигідної для Вашингтона угоди з Іраном — як дипломатичним шляхом, так і іншими методами. Американський лідер висловив переконання, що переговори з Тегераном завершаться "хорошою угодою" для Сполучених Штатів.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами перед вильотом до Китаю. За його словами, військовий потенціал Ірану нібито суттєво ослаблений.

"Ми завершимо це — мирним шляхом або інакше. Їхньої армії фактично більше немає. Флоту немає, авіації немає, воєнна машина зруйнована", — заявив президент США.

Нагадаємо, попри санкції США Китай продовжує постачати росії та Ірану деталі до Шахедів.

