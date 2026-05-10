Коли найкраще виходити на пенсію: пояснення юриста

Пенсія призначається лише один раз, тому навіть дрібна помилка під час подання документів може обернутися втратою значних сум у майбутньому. Вибір моменту виходу на пенсію — це не формальність, а фінансово важливе рішення, яке може вплинути на розмір щомісячних виплат.

Про це наголошує пенсійна адвокатка Тетяна Ходіневич. Особливо уважно до дати подання заяви варто ставитися тим, чий день народження припадає на період з 2 жовтня по 31 грудня. Для них існує законна можливість збільшити розмір пенсії, якщо звернутися до Пенсійного фонду вже після нового року, зазначає Тетяна Ходіневич.

Причина полягає у формулі розрахунку виплат: вона враховує середню заробітну плату по країні за три попередні роки. Цей показник щороку оновлюється і зазвичай зростає. Якщо подати документи в січні, у розрахунок потрапляє вже вищий середній показник, що може забезпечити більшу пенсію на тривалий період.

Водночас для людей, народжених у січні–вересні, очікування нового року зазвичай не дає суттєвої фінансової переваги, тому вони можуть оформлювати пенсію одразу після досягнення віку.

Закон встановлює чіткий строк подання заяви:

якщо звернутися до Пенсійного фонду протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, виплати призначаються з наступного дня після його настання, і людина отримує всі належні кошти за цей період;

якщо пропустити цей термін, пенсія нараховується лише з дня фактичного звернення, а втрачені місяці не компенсуються.

Адвокатка застерігає від неперевірених порад. У практиці трапляються випадки, коли люди роками відкладають оформлення пенсії через помилкові рекомендації і втрачають значні суми. Первинне призначення пенсії визначає базу всіх подальших нарахувань, тому важливо спиратися лише на офіційні консультації Пенсійного фонду або фахових юристів.

Поширена думка, що додатковий місяць роботи з високою зарплатою суттєво збільшить пенсію, є перебільшенням. Розрахунок базується на довготривалих показниках, тому короткострокові коливання доходу майже не впливають на результат. Відкладати оформлення має сенс лише тоді, коли це дозволяє додати необхідний страховий стаж.

