Яка категорія військовозобов’язаних може оформити відстрочку онлайн
Міністерство оборони України продовжує розширювати можливості застосунку "Резерв+". Тепер військовозобов’язані можуть оформити ще один вид відстрочки від мобілізації повністю онлайн — без необхідності відвідувати ТЦК, ЦНАП чи подавати паперові документи.
Про це повідомляє Міноборони. Нововведення стосується багатодітних батьків. Раніше автоматичне оформлення відстрочки через застосунок було доступне переважно чоловікам, які виховують трьох і більше дітей у межах одного шлюбу. Тепер це обмеження скасували.
Подати заявку можна незалежно від сімейного статусу або того, у яких шлюбах народилися діти.
Основні умови для отримання онлайн-відстрочки
Для успішного оформлення необхідно відповідати кільком критеріям:
- мати трьох або більше дітей віком до 18 років, народжених в Україні;
- діти можуть бути народжені як у різних шлюбах, так і поза шлюбом;
- відсутність значної заборгованості зі сплати аліментів — борг не повинен перевищувати суму платежів за три місяці;
- усі персональні дані мають бути правильно внесені до державних реєстрів.
Як працює система
Процедура максимально автоматизована. Користувачу достатньо авторизуватися у застосунку "Резерв+" та надіслати запит на оформлення відстрочки.
Після цього система самостійно перевіряє інформацію через державні реєстри. Зазвичай перевірка триває від кількох хвилин до кількох годин. Якщо всі дані підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а відповідна інформація одразу з’являється в електронному військово-обліковому документі.
Що може стати причиною відмови
У Міноборони наголошують: якщо в реєстрах є помилки, дані не оновлені або заборгованість зі сплати аліментів перевищує встановлений ліміт, система може відмовити в оформленні відстрочки. У такому випадку необхідно спочатку погасити борги, оновити інформацію в державних базах і лише після цього подавати заявку повторно.
Наразі через застосунок "Резерв+" уже доступні 11 видів онлайн-відстрочок для різних категорій громадян.
