Яка категорія військовозобов’язаних може оформити відстрочку онлайн

Міністерство оборони України продовжує розширювати можливості застосунку "Резерв+". Тепер військовозобов’язані можуть оформити ще один вид відстрочки від мобілізації повністю онлайн — без необхідності відвідувати ТЦК, ЦНАП чи подавати паперові документи.

Про це повідомляє Міноборони. Нововведення стосується багатодітних батьків. Раніше автоматичне оформлення відстрочки через застосунок було доступне переважно чоловікам, які виховують трьох і більше дітей у межах одного шлюбу. Тепер це обмеження скасували.

Подати заявку можна незалежно від сімейного статусу або того, у яких шлюбах народилися діти.

Основні умови для отримання онлайн-відстрочки

Для успішного оформлення необхідно відповідати кільком критеріям:

мати трьох або більше дітей віком до 18 років, народжених в Україні;

діти можуть бути народжені як у різних шлюбах, так і поза шлюбом;

відсутність значної заборгованості зі сплати аліментів — борг не повинен перевищувати суму платежів за три місяці;

усі персональні дані мають бути правильно внесені до державних реєстрів.

Як працює система

Процедура максимально автоматизована. Користувачу достатньо авторизуватися у застосунку "Резерв+" та надіслати запит на оформлення відстрочки.

Після цього система самостійно перевіряє інформацію через державні реєстри. Зазвичай перевірка триває від кількох хвилин до кількох годин. Якщо всі дані підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а відповідна інформація одразу з’являється в електронному військово-обліковому документі.

Що може стати причиною відмови

У Міноборони наголошують: якщо в реєстрах є помилки, дані не оновлені або заборгованість зі сплати аліментів перевищує встановлений ліміт, система може відмовити в оформленні відстрочки. У такому випадку необхідно спочатку погасити борги, оновити інформацію в державних базах і лише після цього подавати заявку повторно.

Наразі через застосунок "Резерв+" уже доступні 11 видів онлайн-відстрочок для різних категорій громадян.

