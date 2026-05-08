ТЦК мобілізує без медкомісії: юрист пояснив, що робити

Під час мобілізації чоловіки призовного віку нерідко стикаються з проблемами під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), оформлення відстрочки або навіть із затриманнями, які, за їхніми словами, відбуваються з порушенням процедури. Найчастіше складнощі виникають тоді, коли людина формально викликається до ТЦК для уточнення даних, але фактично не має можливості повноцінно пройти ВЛК або подати документи, що підтверджують право на відстрочку — наприклад, через догляд за родичами з інвалідністю.

Про найскладніші ситуації та ефективні юридичні механізми захисту для РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко. Також фіксуються випадки, коли затримання відбуваються без внесення особи в розшук і без складання адміністративних протоколів.

"Окрема проблема — затримання на вулиці без оголошеного розшуку та без належного оформлення документів", — зазначає Аніщенко. Ще один поширений ризик — мобілізаційні дії попри подані документи на відстрочку через ЦНАП. У таких ситуаціях питання часто переходить у судову площину.

Адвокат пояснює, що ефективність захисту значною мірою залежить від правильного юридичного супроводу. За наявності договору про правову допомогу представник може бути допущений до участі в процесі взаємодії з ТЦК. У випадках, коли людина має законні підстави для відстрочки, але не встигла її оформити, адвокат може оперативно подати підтвердні документи та супроводжувати клієнта під час процедур у ТЦК.

За словами Аніщенко, іноді це дозволяє уникнути примусової мобілізації: людина отримує повістку, але має можливість оформити відстрочку через ЦНАП до фактичного призову. Окрему категорію становлять випадки, коли людина подала повний пакет документів через ЦНАП, але все одно була мобілізована. Такі ситуації адвокати вважають неправомірними та оскаржують у суді.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Ще одна типова проблема — розбіжності між паперовими висновками ВЛК та даними в електронних реєстрах. Якщо інформація не внесена до системи, це може призводити до спроб мобілізації навіть за наявності офіційних документів. У таких випадках юристи подають позови до суду, зокрема із заявами про забезпечення позову — щоб тимчасово заборонити ТЦК вчиняти дії щодо мобілізації до остаточного рішення.

За словами адвокатки, у подібних справах уже є позитивна судова практика. Водночас, як наголошує Аніщенко, після проходження ВЛК і визнання особи придатною до військової служби можливості юридичного оскарження значно звужуються. У таких випадках підстав для скасування рішень зазвичай немає, якщо всі процедури були дотримані належним чином.

Нагадаємо, ми вже писали, чи діятиме автоматичне продовження відстрочки для військовозобовʼязаних, які доглядають за людьми з інвалідністю.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!