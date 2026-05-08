ТЦК мобилизует без медкомиссии: юрист объяснил, что делать

Во время мобилизации мужчины призывного возраста нередко сталкиваются с проблемами во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), оформления отсрочки или даже с задержаниями, которые, по их словам, происходят с нарушением процедуры. Чаще сложности возникают тогда, когда человек формально вызывается в ТЦК для уточнения данных, но фактически не имеет возможности полноценно пройти ВЛК или подать документы, подтверждающие право на отсрочку — например, уход за родственниками с инвалидностью.

О самых сложных ситуациях и эффективных юридических механизмах защиты для РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании Riako&Partners Екатерина Анищенко. Также фиксируются случаи, когда задержания происходят без внесения в розыск и без составления административных протоколов.

"Отдельная проблема - задержание на улице без объявленного розыска и без надлежащего оформления документов", - отмечает Анищенко. Еще один распространенный риск — мобилизационные действия, несмотря на представленные документы на отсрочку через ЦНАП. В таких ситуациях вопрос зачастую переходит в судебную плоскость.

Адвокат объясняет, что эффективность защиты во многом зависит от правильного юридического сопровождения. При наличии договора о правовой помощи представитель может быть допущен к участию в процессе взаимодействия с ТЦК. В случаях, когда у человека есть законные основания для отсрочки, но не успевший его оформить, адвокат может оперативно подать подтверждающие документы и сопровождать клиента во время процедур в ТЦК.

По словам Анищенко, иногда это позволяет избежать принудительной мобилизации: человек получает повестку, но имеет возможность оформить отсрочку через ЦНАП к фактическому призыву. Отдельную категорию составляют случаи, когда человек подал полный пакет документов через ЦНАП, но все равно был мобилизован. Такие ситуации адвокаты считают неправомерными и оспаривают в суде.

Еще одна типичная проблема – разногласия между бумажными выводами ВЛК и данными в электронных реестрах. Если информация не включена в систему, это может привести к попыткам мобилизации даже при наличии официальных документов. В таких случаях юристы подают иски в суд, в частности с заявлениями об обеспечении иска, чтобы временно запретить ТЦК совершать действия по мобилизации до окончательного решения.

По словам адвоката, в подобных делах уже есть положительная судебная практика. В то же время, как отмечает Анищенко, после прохождения ВЛК и признания лица пригодным к военной службе возможности юридического обжалования значительно сужаются. В таких случаях оснований для отмены решений обычно нет, если все процедуры соблюдены должным образом.

