Паливний кешбек: на що його можна витратити

Українцям почали нараховувати виплати за березень у межах державної програми "Національний кешбек". Цього місяця вперше до переліку компенсацій додано витрати на пальне. За даними організаторів, кошти отримають близько 4,8 млн учасників.

Про це повідомляє Міністерство економіки України. У програмі беруть участь мільйони українців, які отримують часткове повернення коштів за купівлю товарів і послуг українського виробництва.

У березні учасникам почали виплачувати не лише стандартний кешбек, а й компенсацію за витрати на пальне. За офіційними даними, вже понад 2 млн українців скористалися можливістю отримувати кешбек саме на паливо.

Хто найчастіше користується програмою

Найактивнішими учасниками програми є власники автомобілів масового сегмента. Йдеться переважно про транспорт віком від 10 до 20 років з двигунами об’ємом до 2,5 літра.

За даними організаторів, такі автовласники становлять близько 91% усіх користувачів програми.

На що можна витратити кешбек

Нараховані кошти можна використовувати на оплату товарів і послуг українського виробництва. Зокрема, їх дозволено спрямовувати на:

комунальні послуги;

ліки та медичні товари;

продукти харчування;

книги та іншу друковану продукцію.

Також кошти можна переказати на благодійність, зокрема для підтримки Збройних сил України.

