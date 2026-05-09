Хто з пенсіонерів не має права одночасно отримувати пенсію та зарплату

Багато українців після виходу на пенсію продовжують працювати. Для когось це необхідність через нестачу коштів, а для когось — можливість залишатися активним і підтримувати звичний ритм життя. Водночас важливо розуміти, як офіційне працевлаштування може вплинути на пенсійні виплати та чи варто поєднувати роботу з пенсією.

Про це повідомляє ПФУ. Українське законодавство, зокрема закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", дозволяє пенсіонерам офіційно працювати після виходу на заслужений відпочинок.

Звичайна пенсія за віком виплачується незалежно від того, чи людина продовжує трудову діяльність. Тобто офіційне працевлаштування не є підставою для припинення або зменшення таких виплат — пенсіонер і надалі отримуватиме пенсію у повному обсязі.

Втім, окремі правила діють для одержувачів спеціальних пенсій, зокрема колишніх держслужбовців. Якщо така людина повертається на державну службу або займає посаду, прирівняну до неї, порядок виплати пенсії може змінюватися відповідно до спеціальних норм законодавства.

Пенсіонери, які працевлаштовуються або звільняються з роботи, повинні повідомити про це Пенсійний фонд України протягом 10 днів. У ПФУ пояснюють, що це необхідно для актуалізації даних та правильного нарахування виплат. Якщо людина не повідомить про зміни вчасно або приховає інформацію, можуть виникнути переплати. У такому випадку надмірно виплачені кошти доведеться повернути.

Таким чином, звичайна пенсія за віком продовжує виплачуватися навіть працюючим пенсіонерам, тоді як для деяких категорій спеціальних пенсій можуть діяти окремі обмеження.

