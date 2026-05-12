Яка категорія українців може отримати 1038 гривень доплати до пенсії

В Україні самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 1038 гривень. Однак для цього необхідно пройти лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) та подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України. Водночас українцям віком від 70 років автоматично нараховують вікові надбавки до пенсії, якщо розмір їхніх виплат не перевищує встановленого ліміту.

Про це повідомляє профільне видання "На пенсії". На відміну від вікових доплат, допомога на догляд не призначається автоматично — для її оформлення потрібно виконати низку вимог.

Хто може отримати доплату

У 2026 році право на щомісячну надбавку мають пенсіонери, які:

досягли 80-річного віку;

отримують пенсію за віком;

проживають самостійно;

не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати;

мають висновок ЛКК про необхідність постійного догляду.

Лише за наявності всіх цих умов Пенсійний фонд може призначити відповідну виплату.

Як оформити допомогу

Процедура отримання надбавки складається з кількох етапів:

Пройти ЛКК Спершу потрібно звернутися до сімейного лікаря або профільного спеціаліста, який направить на лікарсько-консультативну комісію. Саме вона визначає, чи потребує людина постійного догляду. Подати заяву до ПФУ Після отримання медичного висновку слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та подати заяву на призначення доплати. Підготувати документи Зазвичай необхідні: паспорт;

ідентифікаційний код;

висновок ЛКК;

декларація про доходи;

за потреби — документи про склад сім’ї або підтвердження самостійного проживання.

Які вікові надбавки діють у 2026 році

Крім допомоги на догляд, в Україні діють автоматичні доплати для пенсіонерів віком 70+. Вони нараховуються без звернення до ПФУ, якщо пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Розміри доплат такі:

після 70 років — 300 грн;

після 75 років — 456 грн;

після 80 років — 570 грн.

При цьому надбавки не підсумовуються. Наприклад, після досягнення 75 років пенсіонер отримує не 300 + 456 грн, а лише нову доплату відповідно до свого віку.

Фахівці наголошують: чимало літніх українців не користуються передбаченими державою виплатами лише через необізнаність щодо своїх прав.

