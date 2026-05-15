'Мы рассчитываем на окончание паузы в переговорах', - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями американского аналитического центра Hudson Institute, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество с Конгрессом США, дипломатические усилия по достижению мира и укреплению украинской противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Украина ожидает активизации переговорного процесса

По словам Зеленского, во время встречи особое внимание было уделено роли Соединенных Штатов в международном переговорном процессе и дальнейшему взаимодействию с американскими законодателями.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на возобновление активной дипломатической работы и завершение паузы в переговорах.

"Мы рассчитываем на окончание паузы в переговорах и активизацию дипломатии. Это важно для сохранения жизней наших людей и восстановления безопасности в Европе", – отметил Зеленский.

Читайте также: Переговоры на Аляске: ни одна "большая сделка" не была заключена

Зеленский отметил важность усиления ПВО

В ходе встречи президент также проинформировал представителей Hudson Institute о последствиях последних российских атак по территории Украины. На фоне массированных обстрелов Зеленский подчеркнул необходимость дальнейшего усиления украинской системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры.

Отдельно глава государства поблагодарил США и американское общество за поддержку Украины на протяжении всего периода полномасштабной войны с Россией.

Ранее мы рассказывали, что Reuters опубликовали циничные условия Путина для прекращения войны против Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!