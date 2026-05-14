В Киеве российская ракета снесла подъезд многоэтажки: есть погибшие и раненые, под завалами ищут людей (фото, видео)

В ночь на 14 мая российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Киев и Киевскую область. Одним из тяжелых последствий стало попадание в многоэтажный жилой дом в Дарницком районе столицы. Из-за удара частично обрушились конструкции здания, под завалами оказались люди.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага отметила, что больше всего от ночной атаки пострадали Киев, Киевская, Полтавская и Одесская области.

По ее словам, к ликвидации последствий по всей Украине привлекли более 700 спасателей и более 200 единиц спецтехники. Только в столице и области работы проводились на 10 локациях - восьми в Киеве и двух в Киевской области. В столице работали около 150 спасателей и около 50 единиц техники.

Что известно о пострадавших

По состоянию на 07:30 ГСЧС сообщила о 31 пострадавшем в Киеве, среди которых есть ребенок. Городской голова Виталий Кличко также заявил о перебоях с водоснабжением на левом берегу столицы из-за последствий атаки.

Ранее начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщал об одном погибшем и 16 пострадавших.

Последствия ударов по районам Киева

По данным ГСЧС, в разных районах столицы повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Дарницкий район

Именно здесь зафиксировали прямое попадание в многоэтажку, в результате чего рухнули конструкции дома. Спасателям удалось спасти 10 человек, однако поисково-спасательная операция продолжалась из-за возможных людей под завалами.

Также в районе обломки упали вблизи нежилого здания, произошел пожар на АЗС и возгорание МАФов.

Читайте также: Россия атаковала Одессу: повреждены жилые дома, двое погибших и 15 раненых (фото, видео)

Днепровский район

Из-за падения обломков дрона возник пожар на крыше пятиэтажного жилого дома. Кроме того, зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом, повреждение перекрытия между крышей и верхним этажом, а также поражение частного дома.

На другой локации загорелись гаражи и припаркованный автомобиль.

Оболонский район

Обломки ракеты упали на территорию нежилой застройки, а также трехэтажное здание паркинга и бизнес-центра. В одном из жилых домов обломки повредили квартиру на 12 этаже, после чего возник пожар.

Соломенский район

Здесь загорелся автомобиль на парковке возле бизнес центра, а также зафиксировали падение обломков на территорию нежилой застройки.

Голосеевский район

Обломки упали прямо на проезжую часть дороги.

Святошинский район

Фиксировали падение обломков на открытой территории.

Шевченковский район

Известно о попадании в нежилое здание.

Хронология атаки

Около 03:14 Виталий Кличко сообщил о массированной атаке на столицу. Уже через несколько минут стали поступать сообщения о пожарах, падении обломков и повреждении жилых домов в разных районах Киева.

В 04:19 стало известно об обвале конструкций жилого дома в Дарницком районе и вероятно заблокированных людей под завалами.

Позже Кличко подтвердил, что на месте идет поисково-спасательная операция, а все экстренные службы работают в усиленном режиме.

По состоянию на утро количество госпитализированных постоянно росло. Сначала сообщалось о двух пострадавших, впоследствии — о четырех, а позже в больницы доставили уже девять человек. Еще двоим помощь оказали амбулаторно.

Напомним, Россия третью ночь подряд атакует Одессу дронами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!