Росія третю ніч поспіль атакує Одесу дронами: пошкоджено будинок, поранено 13 людей (фото)

У ніч на 27 квітня російські війська здійснили масовану атаку дронами по Одесі. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, готель та автомобілі. Постраждали щонайменше 11 людей, серед них двоє дітей.

Про наслідки обстрілу повідомили голова Одеської МВА Сергій Лисак та начальник ОВА Олег Кіпер у соцмережах. За словами Лисака, ворог атакував місто ударними безпілотниками, влучання зафіксовано у житловій забудові та цивільних об’єктах у різних районах Одеси. Спочатку повідомлялося про 13 постраждалих, однак згодом Олег Кіпер уточнив, що травмовано 11 осіб.

Окрім житлових будинків, пошкодження отримали будівля готелю та припарковані поруч автомобілі. На місцях ударів одразу почали працювати рятувальники, медики та інші профільні служби. Також були розгорнуті оперативні штаби для координації допомоги мешканцям.

Вранці Сергій Лисак уточнив, що серед постраждалих є двоє дітей. Найбільших руйнувань зазнав Приморський район міста. Там пошкоджені житлові будинки, готель та об’єкти в центральній частині Одеси. Саме в цьому районі зафіксовано найбільшу кількість поранених.

Також під обстріл потрапили Хаджибейський і Київський райони. У цих частинах міста пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та транспортні засоби.

За словами Лисака, протягом усієї ночі на місцях влучань працювали понад 250 рятувальників, комунальників та працівників екстрених служб. Інформація щодо остаточних наслідків атаки продовжує уточнюватися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!