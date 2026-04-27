Россия третью ночь подряд атакует Одессу дронами: поврежден дом, ранены 13 человек (фото)

В ночь на 27 апреля российские войска совершили массированную атаку дронами по Одессе. В результате ударов повреждены жилые дома, гостиница и автомобили. Пострадали не менее 11 человек, в том числе двое детей.

О последствиях обстрела сообщили глава Одесской МВА Сергей Лысак и начальник ОВА Олег Кипер в соцсетях. По словам Лисака, враг атаковал город ударными беспилотниками, попадание зафиксировано в жилой застройке и гражданских объектах в разных районах Одессы. Сначала сообщалось о 13 пострадавших, однако впоследствии Олег Кипер уточнил, что травмированы 11 человек.

Кроме жилых домов, повреждения получили здание отеля и припаркованные рядом автомобили. На местах ударов сразу начали работу спасатели, медики и другие профильные службы. Также были развернуты оперативные штабы по координации помощи жителям.

Утром Сергей Лысак уточнил, что среди пострадавших двое детей. Наибольшие разрушения потерпел Приморский район города. Там повреждены жилые дома, гостиницы и объекты в центральной части Одессы. Именно в этом районе зафиксировано наибольшее количество раненых.

Также под обстрелы попали Хаджибейский и Киевский районы. В этих частях города повреждены многоэтажки, частные дома и транспортные средства.

По словам Лисака, в течение всей ночи на местах попадания работали более 250 спасателей, коммунальщиков и работников экстренных служб. Информация по окончательным последствиям атаки продолжает уточняться.

