Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7: прогноз на 4 июня

В четверг, 4 июня, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня К-индекса 3,7 (зеленый уровень геомагнитной активности). Пока геомагнитное поле остается относительно спокойным, однако специалисты фиксируют постепенный рост скорости солнечного ветра.

Это связано с влиянием корональной дыры на Солнце, способствующей выбросу потоков заряженных частиц в направлении Земли. Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

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В ближайшие дни возможны периодические усиления геомагнитной активности, хотя они по прогнозам будут оставаться умеренными. Эксперты отмечают, что магнитные бури такого уровня обычно не представляют серьезной угрозы для большинства людей. В то же время метеочувствительные и пожилые люди могут испытывать определенный дискомфорт — головные боли, усталость, колебания артериального давления или снижение концентрации.

Медики также отмечают, что влияние геомагнитных возмущений может ощущаться не только непосредственно во время бури, но и за несколько часов или даже дней до начала и после завершения.

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