Как охладить салон авто в жару: топ действенных лайфхаков

В летнюю жару салон автомобиля может быстро превратиться в раскаленную "парную", особенно если авто долго стояло под прямым солнцем. Больше всего это ощущают водители машин без кондиционера, для которых охлаждение салона становится настоящим вызовом.

В то же время, существуют простые способы, которые помогают быстро снизить температуру внутри перед поездкой. Об этом пишет Униан.

Как быстро охладить салон авто

Пребывание в перегретом автомобиле без вентиляции может быть опасным и даже привести к тепловому удару. Поэтому важно не игнорировать проблему перегрева и знать основные методы охлаждения.

Один из самых распространенных вариантов – просто открыть все окна и ждать, пока горячий воздух выйдет наружу. Однако такой способ работает медленно, ведь циркуляция воздуха через окна недостаточно эффективной.

Вместо этого более быстрый результат дает другой прием: нужно открыть дверь автомобиля с противоположных сторон, желательно по диагонали. Так образуется своеобразный "воздушный тоннель", позволяющий горячему воздуху быстро выходить из салона, а более прохладному – заходить внутрь. Уже через несколько минут температура в авто ощутимо снижается, и можно комфортнее отправляться в путь.

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Как охладить авто без кондиционера

В машинах без кондиционера обычно есть система обогрева и вентиляции, которую можно использовать и летом. Для этого следует включить режим обдува и подачи воздуха. Проблема в том, что поначалу оно проходит через сильно нагретый салон и остается горячим.

Чтобы улучшить эффект, водители иногда применяют простой лайфхак: влажную ткань или салфетку прикладывают к дефлекторам воздуховода. Во время прохождения через влажную поверхность воздух частично охлаждается благодаря испарению влаги, что делает поток более свежим и приятным.

В то же время, стоит помнить, что это лишь временное решение, а не полноценная замена кондиционера. Оно помогает снизить дискомфорт в первые минуты поездки, когда салон еще не успел остыть.

Дополнительные советы

После начала движения самым простым и эффективным способом охлаждения остается открытие окон – поток воздуха во время езды естественно снижает температуру в салоне и не позволяет накапливаться влаге.

В то же время не стоит долго сидеть под прямым потоком даже более холодного воздуха, чтобы избежать дискомфорта или простуды.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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