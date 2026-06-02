Топливный кризис в Крыму: на полуострове прекратили продажу талонов на бензин

В оккупированном Крыму крупнейшие сети автозаправочных станций приостановили продажу талонов на горючее на фоне обострения ситуации с его обеспечением. 31 мая в Крыму начали действовать временные ограничения на реализацию бензина марок АИ-95 и АИ-92.

Речь идет о компаниях ТЭС и АТАН, которые контролируют значительную часть рынка АЗС на полуострове. Соответствующая информация появилась на их официальных ресурсах.

В частности, бензин АИ-95 отпускают исключительно по талонам, тогда как АИ-92 можно приобрести без талонов, но не более 20 литров на один автомобиль. Аналогичные ограничения были введены и в Севастополе.

На фоне дефицита горючего среди местных жителей выросло количество частных объявлений о его продаже через интернет-платформы. По данным российских медиа, стоимость бензина на неофициальном рынке достигает 200–350 рублей за литр, что, по меньшей мере, вдвое превышает установленные официальные цены.

Введенные ограничения и стремительный рост цен на вторичном рынке свидетельствуют об ухудшении ситуации с поставками топлива на временно оккупированном полуострове.

