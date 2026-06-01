Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7: прогноз на 1 июня

В понедельник, 1 июня, солнечная активность ожидается на низком уровне, а геомагнитная ситуация будет оставаться относительно спокойной. По прогнозам специалистов, К-индекс будет составлять 2,7, что соответствует зеленому уровню магнитной активности и не предполагает существенных геомагнитных возмущений.

Об этом сообщили портал meteoagent и Британская геологическая служба.

По информации ученых, в последние дни на Солнце фиксировались отдельные небольшие выбросы корональной массы в районе юго-востока звезды. Впрочем, эти потоки плазмы не направлены в сторону Земли, поэтому существенного влияния на магнитное поле планеты они не будут.

В результате в течение суток ожидается преимущественно стабильная геомагнитная обстановка с возможными кратковременными периодами незначительной активизации, которые не будут достигать уровня магнитной бури.

Магнитная активность такого уровня обычно не представляет угрозы работе электронных систем или связи, однако может влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Медики отмечают, что при даже слабых колебаниях геомагнитного поля отдельные группы населения могут ощущать ухудшение состояния. Наиболее чувствительны люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, а также те, кто реагирует на изменения погоды.

Среди возможных симптомов - головная боль, повышенная утомляемость, колебания АД, бессонница и общая слабость. В такие периоды специалисты советуют соблюдать режим сна, избегать переутомления и поддерживать достаточный уровень гидратации.

