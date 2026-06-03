ТЦК повторно объявил военнообязанного в розыск: что делать

Территориальный центр комплектования имеет право инициировать розыск гражданина, нарушившего правила военного учета, однако такое решение может быть принято только один раз за конкретное правонарушение. В случае повторного объявления в розыск, лицо имеет основания обжаловать действия ТЦК в судебном порядке.

Как сообщает портал " Юристы.UA ", территориальные центры комплектования отвечают за ведение военного учета и проведение мобилизационных мероприятий в период военного положения.

Граждане, состоящие на военном учете, обязаны выполнять требования действующего законодательства. За их нарушение ТЦК может применять административные меры воздействия, в первую очередь штрафы, которые необходимо уплатить в установленные сроки.

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В случае неуплаты штрафа может быть инициирован административный розыск. Он не является уголовным и обычно носит временный характер и может быть отменен после завершения установленных процедур. К юристам обратился гражданин, в отношении которого уже применялся розыск, но впоследствии был отменен. Он поинтересовался, возможно ли повторное объявление в розыск за то же нарушение.

Адвокат Юрий Айвазян напомнил, что согласно статье 61 Конституции Украины, никто не может дважды нести юридическую ответственность одного вида за одно и то же правонарушение. В то же время на практике встречаются случаи повторного объявления в розыск, которые юристы советуют сразу обжаловать в административном или судебном порядке.

Отдельно отмечается, что если лицо находится на военной службе, объявление его в розыск из-за неявки по повестке неправомерно и подлежит обязательной отмене.

Напомним, мы уже писали, что делать забронированному в случае мобилизации.

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