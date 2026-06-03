ТЦК повторно оголосив військовозобов’язаного у розшук: що робити

Територіальний центр комплектування має право ініціювати розшук громадянина, який порушив правила військового обліку, однак таке рішення може бути ухвалене лише один раз за конкретне правопорушення. У разі повторного оголошення в розшук особа має підстави оскаржити дії ТЦК у судовому порядку.

Як повідомляє портал "Юристи.UA", територіальні центри комплектування відповідають за ведення військового обліку та проведення мобілізаційних заходів у період воєнного стану.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані виконувати вимоги чинного законодавства. За їх порушення ТЦК може застосовувати адміністративні заходи впливу, насамперед штрафи, які необхідно сплатити у встановлені строки.

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У випадку несплати штрафу може бути ініційовано адміністративний розшук. Він не є кримінальним і зазвичай має тимчасовий характер та може бути скасований після завершення встановлених процедур. До юристів звернувся громадянин, щодо якого вже застосовувався розшук, але згодом його було скасовано. Він поцікавився, чи можливе повторне оголошення у розшук за те саме порушення.

Адвокат Юрій Айвазян нагадав, що відповідно до статті 61 Конституції України, ніхто не може двічі нести юридичну відповідальність одного виду за одне й те саме правопорушення. Водночас на практиці трапляються випадки повторного оголошення в розшук, які юристи радять одразу оскаржувати в адміністративному або судовому порядку.

Окремо наголошується, що якщо особа перебуває на військовій службі, оголошення її в розшук через неявку за повісткою є неправомірним і підлягає обов’язковому скасуванню.

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