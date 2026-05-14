Пенсии по инвалидности могут отменить: как не потерять выплаты

В Украине части граждан могут приостановить или даже прекратить выплату пенсии по инвалидности, если они не подтвердят свой статус в определенном порядке. Такие выплаты обычно назначаются не пожизненно, а на ограниченный срок.

Об этом сообщают в ПФУ. После его завершения человек должен пройти повторную оценку состояния здоровья, чтобы подтвердить право на получение средств. Если этого не сделать вовремя, начисление пенсии может быть приостановлено до выяснения всех обстоятельств.

Кого проверяют в первую очередь

Наибольшее внимание при проверках уделяют мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй или третьей группой инвалидности. Для части из них повторная оценка является обязательным условием продления выплат.

Речь идет не только о формальном подтверждении группы, но и о комплексной оценке функционального состояния человека: его способности к самообслуживанию, работоспособности и адаптации к повседневной жизни.

Если гражданин не проходит процедуру в установленные сроки, выплаты могут быть временно остановлены.

Исключения во время военного положения

В ходе военного положения предусмотрены отдельные исключения. Если человек объективно не может пройти повторную оценку по причинам, определенным правительством, выплаты могут быть продлены до момента прохождения процедуры.

В некоторых случаях пенсия сохраняется не менее шести месяцев после завершения военного положения.

Можно ли возобновить выплаты

Если пенсию приостановили из-за отсутствия повторного осмотра, ее можно возобновить. Для этого необходимо пройти оценку, подтвердить статус инвалидности и подать соответствующие документы.

В Пенсионном фонде объясняют, что решение о возобновлении выплат принимается после проверки всех данных и подтверждения права на пенсию. В то же время, процедура может занять определенное время из-за нагрузки на систему и необходимости дополнительных медицинских справок.

Какие бывают выплаты по инвалидности

В Украине лица с инвалидностью могут получать либо страховую пенсию, либо государственную социальную помощь — в зависимости от страхового стажа и установленной группы.

Если стажа достаточно, назначается пенсия по инвалидности, размер которой зависит от группы, степени утраты трудоспособности и предварительного дохода.

При отсутствии необходимого стажа граждане могут претендовать на социальное пособие, размер которого определяется с учетом прожиточного минимума и группы инвалидности.

Дополнительные требования к получателям пенсий

В Пенсионном фонде также напоминают об обязательной физической идентификации для отдельных категорий пенсионеров, в том числе временно пребывающих за границей. Она должна производиться ежегодно для сохранения выплат.

Также пенсионеры, выехавшие с временно оккупированных территорий и проживающие на подконтрольной Украине территории, должны подтверждать, что не получают выплаты от другого государства. Если в электронном деле уже есть соответствующие данные, повторная идентификация не требуется.

Проблемы с учетом стажа

Отдельную сложность составляют неточности в данных о трудовом стаже и зарплатах за 1990-е годы. Из-за бумажного учета, утраты архивов или ликвидации предприятий часть информации может быть неполной или отсутствующей.

Это напрямую влияет на размер пенсионных выплат. Поэтому специалисты советуют регулярно проверять свой страховой стаж и при необходимости подавать документы для его уточнения.

