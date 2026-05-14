Льготы для УБД: что изменится с июня 2026 года
Государство продолжает системную поддержку украинских военных со статусом участника боевых действий (УБД). В июне 2026 г. для них будет действовать широкий перечень социальных гарантий — от транспортных и медицинских льгот до компенсаций на жилье и коммунальные услуги.
Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.
Основные льготы для УБД в июне 2026 года
Военнослужащие со статусом УБД имеют право на ряд государственных гарантий, среди которых:
- бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте;
- безвозмездное лекарство при наличии рецепта врача;
- санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;
- бесплатное зубопротезирование (за исключением изделий из драгоценных материалов);
- первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях, аптеках и госучреждениях;
- ежегодное медицинское обследование и диспансеризация.
Льготы на коммунальные услуги
Согласно закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на скидки при оплате:
- газа;
- электроэнергии;
- водоснабжение;
- услуг по содержанию дома;
- вывоз бытовых отходов.
Скидка начисляется в пределах социальных нормативов: 21 кв. м жилой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.
Для владельцев частных домов, где нет центрального отопления, льгота также распространяется на приобретение твердого топлива или сжиженного газа.
Жилищные, кредитные и трудовые гарантии
УБД также могут рассчитывать на государственную поддержку в решении жилищных вопросов, в частности:
- получение жилья или земельного участка;
- льготные кредиты на строительство или ремонт жилья.
Кроме того, за ними сохраняется рабочее место в случае сокращения, а также предусмотрен дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней.
Компенсация за аренду жилья для УБД
В июне компенсацию за аренду жилья могут получить:
- ветераны, чье жилье разрушено или осталось на временно оккупированных территориях;
- УБД, проходящие длительную реабилитацию в другом регионе;
- военные, которые недавно уволены в запас и не имеют собственного жилья по месту регистрации.
Размер компенсации каждый год пересматривается, поскольку зависит от прожиточного минимума. В 2026 году самые высокие выплаты предусмотрены в Киеве, Львове и Одессе.
