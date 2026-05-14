Пільги для УБД: що зміниться з червня 2026 року

Держава продовжує системну підтримку українських військових зі статусом учасника бойових дій (УБД). У червні 2026 року для них діятиме широкий перелік соціальних гарантій — від транспортних і медичних пільг до компенсацій на житло та комунальні послуги.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.

Основні пільги для УБД у червні 2026 року

Військовослужбовці зі статусом УБД мають право на низку державних гарантій, серед яких:

безкоштовний проїзд у міському, приміському та міжміському транспорті;

безоплатні ліки за наявності рецепта лікаря;

санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості;

безкоштовне зубопротезування (за винятком виробів із дорогоцінних матеріалів);

першочергове обслуговування в медичних закладах, аптеках і держустановах;

щорічне медичне обстеження та диспансеризація.

Пільги на комунальні послуги

Відповідно до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на знижки при оплаті:

газу;

електроенергії;

водопостачання;

послуг з утримання будинку;

вивезення побутових відходів.

Знижка нараховується в межах соціальних нормативів: 21 кв. м житлової площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Для власників приватних будинків, де відсутнє центральне опалення, пільга також поширюється на придбання твердого палива або скрапленого газу.

Житлові, кредитні та трудові гарантії

УБД також можуть розраховувати на державну підтримку у вирішенні житлових питань, зокрема:

отримання житла або земельної ділянки;

пільгові кредити на будівництво чи ремонт житла.

Окрім цього, за ними зберігається робоче місце у разі скорочення, а також передбачена додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 14 днів.

Компенсація за оренду житла для УБД

У червні компенсацію за оренду житла можуть отримати:

ветерани, чиє житло зруйноване або залишилося на тимчасово окупованих територіях;

УБД, які проходять тривалу реабілітацію в іншому регіоні;

військові, які нещодавно звільнені в запас і не мають власного житла за місцем реєстрації.

Розмір компенсації щороку переглядається, оскільки залежить від прожиткового мінімуму. У 2026 році найвищі виплати передбачені у Києві, Львові та Одесі.

