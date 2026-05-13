Пересылки посылки из-за границы могут стать платными: о чем идет речь

12 мая Верховная Рада может рассмотреть законопроекты, отменяющие беспошлинный лимит на заграничные посылки до 150 евро и вводящие 20% НДС на покупки из AliExpress, Temu, Amazon и других маркетплейсов. Согласно инициативе Минфина, с 1 января 2027 маркетплейсы должны стать налоговыми агентами и автоматически начислять НДС на товары для украинцев.

В Минфине ожидают, что это принесет бюджету около 10 млрд. грн. ежегодно. Об этом пишет LB.ua.

В профильном комитете Совета предупреждают: для покупателей онлайн-товары могут подорожать примерно на 20%.

Также изменения могут усложнить закупки для волонтеров, заказывающих за границей запчасти для дронов и другие товары для нужд обороны.

Если маркетплейсы не зарегистрируются плательщиками НДС в Украине, налог придется платить самим покупателям перед получением посылки — по процедуре, действующей в настоящее время для отправлений дороже 150 евро.

