'Ми розраховуємо на закінчення паузи в перемовинах', — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками американського аналітичного центру Hudson Institute, під час якої сторони обговорили співпрацю з Конгресом США, дипломатичні зусилля для досягнення миру та зміцнення української протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Україна очікує активізації переговорного процесу

За словами Зеленського, під час зустрічі окрему увагу приділили ролі Сполучених Штатів у міжнародному переговорному процесі та подальшій взаємодії з американськими законодавцями.

Президент наголосив, що Україна розраховує на відновлення активної дипломатичної роботи та завершення паузи у перемовинах.

"Ми розраховуємо на закінчення паузи в перемовинах та активізацію дипломатії. Це важливо для збереження життів наших людей та відновлення безпеки у Європі", — зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив на важливості посилення ППО

Під час зустрічі президент також поінформував представників Hudson Institute про наслідки останніх російських атак по території України. На тлі масованих обстрілів Зеленський підкреслив необхідність подальшого посилення української системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури.

Окремо глава держави подякував США та американському суспільству за підтримку України протягом усього періоду повномасштабної війни з Росією.

