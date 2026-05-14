Можете втратити стаж: які документи підлягають оцифруванню крім трудової книжки

В Україні процес оцифрування трудових книжок триватиме до 10 червня 2026 року. Водночас фахівці наголошують, що переводити в електронний формат варто не лише трудові книжки, а й інші документи, пов’язані зі страховим стажем.

Чому важливо оцифрувати документи

У Пенсійному фонді нагадують, що автоматичний електронний облік страхового стажу в Україні ведеться лише з 1 січня 2004 року. Інформацію про трудову діяльність до цього періоду підтверджують паперові документи — трудова книжка, архівні довідки та інші підтвердження стажу.

У разі втрати таких документів людині доведеться відновлювати дані через архіви або навіть звертатися до суду та шукати свідків. В окремих випадках підтвердити стаж може бути складно або взагалі неможливо, через що частину років роботи не зарахують.

Саме тому українцям радять завчасно перевести важливі документи в електронний формат.

Які документи рекомендують оцифрувати

Окрім трудової книжки, фахівці рекомендують завантажити до електронних реєстрів:

дипломи та інші документи про освіту;

військовий квиток;

свідоцтва про народження дітей;

довідки про догляд за дитиною;

посвідчення про державні нагороди;

інші документи, які підтверджують страховий стаж.

Чи можуть змінити строки оцифрування

Наразі офіційним кінцевим терміном для переведення трудових книжок у цифровий формат залишається 10 червня 2026 року.

Втім, у парламентському комітеті з питань соціальної політики вже розглядають можливість продовження цього строку.

Необхідність такого рішення пояснюють тим, що значна частина громадян не може вчасно пройти процедуру через об’єктивні причини. Насамперед це стосується:

військовослужбовців;

жителів тимчасово окупованих територій та зон бойових дій;

українців, які перебувають за кордоном.

