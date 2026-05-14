Пенсія за вислугу років: хто має право в Україні

В Україні військовослужбовці можуть отримувати довічну пенсію за вислугу років. Умови її призначення залежать від тривалості служби, віку та виду стажу, а порядок оформлення визначається Законом №2262-XII.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Хто може оформити пенсію за вислугу років

Відповідно до статті 12 закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, право на таку пенсію мають військовослужбовці, окрім строковиків.

Йдеться про представників:

рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;

органів внутрішніх справ та Національної поліції;

Державного бюро розслідувань;

Національного антикорупційного бюро;

Служби судової охорони;

державної пожежної охорони;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

органів і підрозділів цивільного захисту;

податкової міліції;

Бюро економічної безпеки;

Державної кримінально-виконавчої служби.

Які умови виходу на пенсію

Для призначення пенсії за вислугу років передбачено два основні варіанти.

Пенсія за "чистою" вислугою

Військовослужбовці можуть оформити пенсію незалежно від віку, якщо на момент звільнення після 1 жовтня 2020 року мають щонайменше 25 календарних років служби.

Пенсія за змішаним стажем

Також право на виплати мають громадяни, які досягли 45 років та мають не менше 25 років загального страхового стажу. При цьому щонайменше 12 років і 6 місяців повинні становити роки військової служби.

У Пенсійному фонді наголошують, що пенсія за вислугу років призначається довічно та залежить від тривалості служби й розміру грошового забезпечення військовослужбовця.

