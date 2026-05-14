Можете потерять стаж: какие документы подлежат оцифровке кроме трудовой книги
В Украине процесс оцифровки трудовых книг продлится до 10 июня 2026 года. В то же время, специалисты отмечают, что переводить в электронный формат следует не только трудовые книжки, но и другие документы, связанные со страховым стажем.
Почему важно оцифровать документы
В Пенсионном фонде напоминают, что автоматический электронный учет страхового стажа в Украине ведется только с 1 января 2004 года. Информацию о трудовой деятельности до этого периода подтверждают бумажные документы - трудовая книжка, архивные справки и другие подтверждения стажа.
В случае утраты таких документов, человеку придется восстанавливать данные через архивы или даже обращаться в суд и искать свидетелей. В отдельных случаях подтвердить стаж может быть сложно или вообще невозможно, из-за чего часть лет работы не засчитают.
Именно поэтому украинцам советуют заранее перевести важные документы в электронный формат.
Какие документы рекомендуют оцифровать
Кроме трудовой книжки, специалисты рекомендуют загрузить в электронные реестры:
- дипломы и другие документы по образованию;
- военный билет;
- свидетельства о рождении детей;
- справки об уходе за ребенком;
- удостоверение о государственных наградах;
- другие документы, подтверждающие страховой стаж.
Могут изменить сроки оцифровки
Пока официальным конечным сроком для перевода трудовых книжек в цифровой формат остается 10 июня 2026 года.
Впрочем, в парламентском комитете по социальной политике уже рассматривают возможность продления этого срока.
Необходимость такого решения объясняют тем, что значительная часть граждан не может вовремя пройти процедуру по объективным причинам. В первую очередь это касается:
- военнослужащих;
- жителей временно оккупированных территорий и зон боевых действий;
- украинцев, находящихся за границей.
