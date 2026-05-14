Грозы, град и до 27 градусов тепла: когда в Украину придет летняя жара

Прохладная погода в Украине продержится еще несколько дней, однако уже к выходным синоптики прогнозируют заметное потепление. В то же время, вместе с летними температурами в страну придет и неустойчивая погода с грозами и сильным ветром.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в четверг, 14 мая, во всех регионах Украины будет преобладать без осадков. В ночные и утренние часы возможны туманы, а скорость ветра составит 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6…+13 °С, в то время как в западных областях похолодает до +0…+5 °С. Кое-где на почве и местами в воздухе возможны заморозки до -2 °С. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +16…+21 °С.

В пятницу, 15 мая, погодные условия будут оставаться относительно спокойными. В южных регионах из-за влияния атмосферного фронта со стороны Черного моря ожидаются умеренные дожди. Температура будет постепенно повышаться и днем составлять +18…+23 °С.

Уже в субботу, 16 мая, осадки охватят большую часть страны. Синоптики предупреждают о возможных грозах, граде и шквалах с порывами ветра до 15–20 м/с. Ночью прогнозируют +7…+12 °С, а днем воздух будет прогреваться до +21…+26 °С.

В конце недели, 17 мая, в Украине окончательно закрепится теплая почти летняя погода. Во многих областях пройдут кратковременные дожди, а на западе местами возможны сильные ливни. Ночная температура составит +8…+14 °С, днем ожидается +22…+27 °С. Жарче всего будет в центральных и восточных регионах.

Синоптики советуют учитывать возможные грозы и порывистый ветер во время поездок и работы на открытом воздухе.

